İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? hakkında merak edilen güncel bilgileri 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 19:15
İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi
Takip Et:

Star TV ekranlarının yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ilk 3 bölümüyle beklentilerin altında kaldı. 03 Medya yapımın hazırladığı dizinin reytinglerde istenen seviyede olmaması dizinin yayından kaldırılmasını gündeme getirdi.

Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizide Elçin Sangu, Yasemin Kaya Allen ve Mehmet Ozan Dolunay başrolde yer alıyor. Star TV ve yapımcı şirketin görüşmesinde dizinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.


Dizinin ilk sözleşmesinde kaç bölümlük anlaşıldığı bilinmiyor. Ancak diziler genel olarak 8-10 bölümlük bir sözleşmeyle yayın hayatına başlamaktadır. Bu nedenle dizinin en fazla 7 bölüm daha sürmesi bekleniyor.

İyi Günde Kötü Günde ne zaman final yapacak?

Dizi için şuanda final kararı alınmadı ancak ilk 3 bölümde alınan düşük reytingler devam ederse dizinin final yapması bekleniyor. Dizinin sözleşme detayı bilinmese de eğer reytingler yükselmezse dizinin yeni yılı görmeden final yapması bekleniyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin final yapmaması için en az 4.5 ve üzeri reyting alması gerekmektedir. Ancak dizi sektöründe yaşanan rekabet ve yeni dizilerin yayın hayatına başlaması sonucu reytinglerde üst sıralara çıkmak giderek zorlaştı. Kaldı ki birçok dizi de yayın hayatını sonlandırmaya başladı.

Dizinin bir diğer dezavantajı ise aynı günde yarıştığı diğer diziler oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı diziler en büyük rakip olarak öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 29.09.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinin Leyla'sı Pınar Ünsal'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara dizisi Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan'ın hayatı!
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi Cüneyt kimdir? Barış Bağcı'nın hayatı!
İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
SGK şahıs ödemesi banka hesabı tanımlaması nasıl yapılır? 2020
EYT çıkarsa emeklilik tablosu 2020
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
3’te 3 Yeni sunucusu kimdir? 3’te 3 sunucusu neden değişti? Engin Altan neden ayrıldı?
Garanti Bankası 60 Ay Vadeli Bayram İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı
ALES 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ALES sınavı ve başvuru tarihleri
Günlük burç yorumları 28 Ekim 2019 Pazartesi - Burcunuz bugün hayatınızı nasıl yönlendirecek
Milli Dayanışma Kampanyası'nda ne kadar para toplantı? Biz bize yeteriz Türkiyem toplanan bağış parası miktarı
Günlük burç yorumları 30 Eylül 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Tavuk türlerine göre ne kadar yumurta verir? Tavuklar cinslerine göre hangi özellikleri taşır?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Eylül 2020 kredi kampanya detayları
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.