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İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 3 Kasım 2020 Salı tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 19:15
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ilk 3 bölümüyle beklentilerin altında kaldı. 03 Medya yapımın hazırladığı dizinin reytinglerde istenen seviyede olmaması dizinin yayından kaldırılmasını gündeme getirdi.

Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizide Elçin Sangu, Yasemin Kaya Allen ve Mehmet Ozan Dolunay başrolde yer alıyor. Star TV ve yapımcı şirketin görüşmesinde dizinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.


Dizinin ilk sözleşmesinde kaç bölümlük anlaşıldığı bilinmiyor. Ancak diziler genel olarak 8-10 bölümlük bir sözleşmeyle yayın hayatına başlamaktadır. Bu nedenle dizinin en fazla 7 bölüm daha sürmesi bekleniyor.

İyi Günde Kötü Günde ne zaman final yapacak?

Dizi için şuanda final kararı alınmadı ancak ilk 3 bölümde alınan düşük reytingler devam ederse dizinin final yapması bekleniyor. Dizinin sözleşme detayı bilinmese de eğer reytingler yükselmezse dizinin yeni yılı görmeden final yapması bekleniyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin final yapmaması için en az 4.5 ve üzeri reyting alması gerekmektedir. Ancak dizi sektöründe yaşanan rekabet ve yeni dizilerin yayın hayatına başlaması sonucu reytinglerde üst sıralara çıkmak giderek zorlaştı. Kaldı ki birçok dizi de yayın hayatını sonlandırmaya başladı.

Dizinin bir diğer dezavantajı ise aynı günde yarıştığı diğer diziler oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı diziler en büyük rakip olarak öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:15
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Star TvDizi
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