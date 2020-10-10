İyi Günde Kötü Günde Dizisinin Tekrar Bölümleri Ne Zaman Yayınlanacak?

İyi Günde Kötü Günde Dizisinin Tekrar Bölümleri Ne Zaman?

Başrollerinde Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen gibi önemli oyuncuların yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi ilk bölümü ile 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk bölümü dizi bittikten hemen sonra 22: 30'da ekrana gelecek. Diziyi ilk gün izleyemeyenler ilerleyen günlerde yayına bakıyor ve dizinin ne zaman Star TV'de yeniden yayınlanacağını merak ediyor.

İyi Günde Kötü Günde 12 Eylül Cumartesi Saat 20.00

İyi Günde Kötü Günde tekrarı 12 Eylül Cumartesi Saat 22.30

İyi Günde Kötü Günde 13 Eylül Pazar günü Saat 10.30

İyi Günde Kötü Günde 14 Eylül Pazartesi Saat 00.20

İyi Günde Kötü Günde Tekrarı Hangi Gün Saat Kaçta?

Star TV'nin ilk bölümünde büyük ilgi gören İyi Günde ve Kötü Günde dizisinin tanıtım fragmanları bile yüksek reytinglere sahip. Uzun zamandır ekranda Elçin Sangu gibi başarılı isimleri görmek isteyen hayranlar merakla oyuncunun bölümünü bekliyor. Bu nedenle ne zaman tekrar edeceğini merak eden kişilerin bir listesini size sunuyoruz. İyi Günde ve Kötü Günde dizisinin tekrarları Star TV'de sık sık gösterilecek.

İyi Günde Kötü Günde dizi Tekrarları Gün ve Saatleri

12 Eylül Cumartesi saat 20: 00'de yayınlanacak olan İyi Günde ve Kötü Günde dizisinin ilk bölümünün tekrarı. İlk bölümü Star TV ekranından yayınlanacak. Sizin hemen ardından Eylül ayında yayınlanacak. 12.Cumartesi 22.30'da gösterilecek. Kötü günlerde Pazar akşamı oyunun yeniden canlandırılması yayınlanacak. Ayrıca dizinin tekrar eden programları hafta içi her gün yayınlanacak.