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İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir?

Televizyon ekranlarının yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde merak edilmeye devam ediyor. İlk bölümü ile 12 Eylül'de ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor.

13 Eylül 2020 Pazar 13:38
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimlerdir? Konusu nedir?
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Ekranların yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde hakkında pek çok kişi araştırmaya yapmaya devam ediyor. 12 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi hakkında en merak edilen konu ise oyuncu kadrosu oldu.


İyi Günde Kötü Günde oyuncu kadrosu

Dizinin başrollerinde ekranların sevilen kadın oyuncularında Elçin Sangu bulunurken Sangu’ya Ozan Dolunay ve Yasemin Allen eşlik edecek. Dizinin oyuncuları arasında Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak gibi ekranların usta isimleri de bulunurken aynı zamanda Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan, Selin Karayağız, Betül Berfin Oruç, Mutlu Karaduman, İpek Zeynep İlbeyli, Aksel Bonfil, Fulden Obiz ve Baybars Tören’de dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu nedir?

Organizatör olarak iş yapan Leyla (Elçin Sangu) nikah masasında terk edildiği Sarp’ın (Ozan Dolunay) düğününü organize etmek üzere tutulmuştur. Sarp ise nedenini belirtmeden nikah masasında terk ettiği Leyla ile tekrar karşılaşmıştır. Tüm bunlar olurken Sarp ile evlenecek olan Melisa’nın (Yasemin Allen) hiçbir şeyden haberi yoktur.



Son Güncelleme: 13.09.2020 13:38
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