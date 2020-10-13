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İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 13 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 19:15
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapacak?
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Star TV ekranlarının yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ilk 3 bölümüyle beklentilerin altında kaldı. 03 Medya yapımın hazırladığı dizinin reytinglerde istenen seviyede olmaması dizinin yayından kaldırılmasını gündeme getirdi.

Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizide Elçin Sangu, Yasemin Kaya Allen ve Mehmet Ozan Dolunay başrolde yer alıyor. Star TV ve yapımcı şirketin görüşmesinde dizinin sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.


Dizinin ilk sözleşmesinde kaç bölümlük anlaşıldığı bilinmiyor. Ancak diziler genel olarak 8-10 bölümlük bir sözleşmeyle yayın hayatına başlamaktadır. Bu nedenle dizinin en fazla 7 bölüm daha sürmesi bekleniyor.

İyi Günde Kötü Günde ne zaman final yapacak?

Dizi için şuanda final kararı alınmadı ancak ilk 3 bölümde alınan düşük reytingler devam ederse dizinin final yapması bekleniyor. Dizinin sözleşme detayı bilinmese de eğer reytingler yükselmezse dizinin yeni yılı görmeden final yapması bekleniyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin final yapmaması için en az 4.5 ve üzeri reyting alması gerekmektedir. Ancak dizi sektöründe yaşanan rekabet ve yeni dizilerin yayın hayatına başlaması sonucu reytinglerde üst sıralara çıkmak giderek zorlaştı. Kaldı ki birçok dizi de yayın hayatını sonlandırmaya başladı.

Dizinin bir diğer dezavantajı ise aynı günde yarıştığı diğer diziler oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı diziler en büyük rakip olarak öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 13.10.2020 19:15
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Star TvDizi
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