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İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor

Star TV ekranlarına gelen İyi Günde Kötü Günde adlı dizi erken final kararı aldı. Dizinin erken karar alma nedeninin ne olduğu, başka kanala mı geçecek yoksa tamamen mi iptal edildi gibi soruların yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmakta

09 Ekim 2020 Cuma 20:40
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
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Yapımını O3 Medya yapımcılık şirketinin üstlendiği ve yönetmeninin Metin Balekoğlu’ nun yaptığı, başrollerde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay’ ın oynadığı İyi Günde Kötü Günde adlı dizi ekranlara gelecek olan 6’ ıncı bölümü ile erken final yapacağını izleyenlerine duyurdu. Yayınlanmasının üzerinden çok geçmeyen dizinin erken finale gitmesinin nedenleri ise izlenme oranlarıdır. Planlanan izlenmenin altında izlenme oranına sahip olan dizinin erken finale gitmesi gerekti. Dizi başka bir kanala geçmeyecek ve tamamen ekran hayatına veda edecektir. Dizinin aldığı reytingler ise:

*İyi Günde Kötü Günde 1’ inci bölüm Eylülün 12’ sinde  8’ inci sırada,

*İyi Günde Kötü Günde 2’ inci bölüm ile’ 8 inci sırada,

*İyi Günde Kötü Günde 3’ üncü bölüm Eylülün 26’sında 10’ uncu,


*3 Ekimde yayınlanan 4’ üncü bölümü ile ise İyi Günde Kötü Günde adlı yapım 16’ ıncı sıralara kadar düşmüştür.

İzlenme Oranındaki Düşüş:

Hafta sonu Cumartesi gününde Star TV ekranlarına gelen İyi Günde Kötü Günde adlı dizinin reyting düşüşlerinin sebebi ise Cumartesi günü izlenme oranlarına taht kuran Masterchef Türkiye adlı programdır. Bunun dışında Cumartesi günlerinde ekranlara gelen dizilerinde gerisinde kalmıştır.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.10.2020 20:40
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