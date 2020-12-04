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İyi Aile Babası yeni bölüm hangi günler, saat kaçta başlıyor?

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi İyi Aile Babası merak edilmeye devam ediyor. Pek çok dizi sever, İyi Aile Babası yeni bölüm hangi günler, saat kaçta başlıyor? sorusunu araştırıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 14:32
İyi Aile Babası yeni bölüm hangi günler, saat kaçta başlıyor?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi olacağı kesinleşen İyi Aile Babası’nın ne zaman başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın olduğu komedi dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

İyi Aile Babası hangi günler yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni dizi İyi Aile Babası’nın yapımcılığını Süreç film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayın saati ise 20.00 olacak.

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın olduğu dizide aynı zamanda Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir gibi ekranların sevilen isimleri yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 14:32
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