İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...

İyi Aile Babası Mehmet Ali karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Çorumlu kimdir?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken İyi Aile Babası Mehmet Ali karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Çorumlu kimdir? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. İyi Aile Babası Mehmet Ali karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Çorumlu kimdir? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 27 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 19:30
İyi Aile Babası Mehmet Ali karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Çorumlu kimdir?
Takip Et:

Ekranların yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide ailenin babası Mehmet Ali karakteri şimdiden merak konusu oldu. Yeni dizide Mehmet Ali karakterine Çağlar Çorumlu hayat veriyor.

Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelen oyuncu çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Ünlü oyuncu Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show komedi programıyla adını duyurmuştur. Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2018-2020 Jet Sosyete – Yaşar (Tv dizisi)

2014 – Pek Yakında (Zeki) (Sinema Filmi)

2013 – Daire (Necip) (Sinema Filmi)

2013 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Şevket Mircan) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 – İbret-i Ailem (Kenan) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Galip) (TV Dizisi)

2012 – Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Şehrayin (Fatih Polat Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Prensesin Uykusu (Aziz) (Sinema Filmi)

2010 – Tek Türkiye 4. Sezon (Eser Yılmaz Durmuş Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile 2. Sezon (Yurdakul) (TV Dizisi)

2009 – Teyzanne (Şaşkın Bakkal) (TV Dizisi)

2009 – Rina (Umut) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Çağlar) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Feyyaz) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 2) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Yanılgılar (Mehmet) (Kısa Film)

2006 – Kader (Kamil) (Sinema Filmi)

2006 – Hayat Türküsü (Sezgin) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Zeki) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Ters Köşe (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Hakan) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Yusuf Güdük) (TV Dizisi) (Bölüm)



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Iyi Aile BabasıKomediDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor
Arıza dizisi Emine karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
İyi Aile Babası Mehmet Ali karakterini kim canlandırıyor? Çağlar Çorumlu kimdir?
Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Arıza dizisi Salman karakterini kim canlandırıyor? Numan Çakır kimdir?
A101'de satılan SEG SRF 2831 buzdolabı nasıl alınır mı?
Maraşlı dizisi ne zaman yayınlanacak? Kenan İmirzalıoğlu dizide oynayacak mı?
2020 Ramazan Bayramı başlangıcı ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Star Tv Akrep dizisi ne zaman başlıyor, dizide kimler oynuyor? Akrep 1. Bölüm fragmanı ve yayın tarihi
Şeflerin Savaşı TV'de ilk kez bu akşam Show TV’de
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç doğum tarihi
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?
Masum Raşi öldü mü, neden öldü?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.