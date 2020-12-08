İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası dizisinin oyuncu kadrosu

3 Aralık 2020 Perşembe akşamı seyirciyle buluşan İyi Aile Babası, başrollerin de Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi oyuncuların bulunduğu dizi izleyenleri güldürmeyi hedefliyor. Her perşembe saat 20.00’de Kanal D kanalında yayınlanacak.
İyi Aile Babası dizisinin konusu ne?
Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Mehmet Ali karakteri, doktorluk mesleğini yapan, ailesine bağlı olan Mehmet Ali ayrıca alt komşusu olan annesinin sözünden de çıkmaz. Annesi ile karısı arasında kalarak zor ve gülünç duruma düşen Mehmet Ali, sürekli ikisini de memnun etmeye çalışır.
İyi Aile Babası oyuncuları kimlerden oluşuyor?
Başrol oyuncuları
Çağlar Çorumlu
Şebnem Bozoklu
Melek Baykal
Salih Kalyon
Yardımcı oyuncular
Bahar Süer
Berke Üsdiken
Ecrin Su Çoban
Berat Efe Parlar
Beste Bereket
Rukan Demir
Son Güncelleme: 08.12.2020 21:04