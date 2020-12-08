İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası dizisinin oyuncu kadrosu

3 Aralık 2020 Perşembe akşamı seyirciyle buluşan İyi Aile Babası, başrollerin de Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi oyuncuların bulunduğu dizi izleyenleri güldürmeyi hedefliyor. Her perşembe saat 20.00’de Kanal D kanalında yayınlanacak.

İyi Aile Babası dizisinin konusu ne?

Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Mehmet Ali karakteri, doktorluk mesleğini yapan, ailesine bağlı olan Mehmet Ali ayrıca alt komşusu olan annesinin sözünden de çıkmaz. Annesi ile karısı arasında kalarak zor ve gülünç duruma düşen Mehmet Ali, sürekli ikisini de memnun etmeye çalışır.

İyi Aile Babası oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Başrol oyuncuları

Çağlar Çorumlu

Şebnem Bozoklu

Melek Baykal

Salih Kalyon

Yardımcı oyuncular

Timur Acar

Bahar Süer

Berke Üsdiken

Ecrin Su Çoban

Berat Efe Parlar

Beste Bereket

Rukan Demir