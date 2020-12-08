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İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası dizisinin oyuncu kadrosu

Kanal D'de yayın hayatına başlayan komedi içerikli İyi Aile Babası dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da kimlerin olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 21:04
İyi Aile Babası konusu nedir? İyi Aile Babası dizisinin oyuncu kadrosu
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3 Aralık 2020 Perşembe akşamı seyirciyle buluşan İyi Aile Babası, başrollerin de Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi oyuncuların bulunduğu dizi izleyenleri güldürmeyi hedefliyor. Her perşembe saat 20.00’de Kanal D kanalında yayınlanacak.

İyi Aile Babası dizisinin konusu ne?

Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Mehmet Ali karakteri, doktorluk mesleğini yapan, ailesine bağlı olan Mehmet Ali ayrıca alt komşusu olan annesinin sözünden de çıkmaz. Annesi ile karısı arasında kalarak zor ve gülünç duruma düşen Mehmet Ali, sürekli ikisini de memnun etmeye çalışır.

İyi Aile Babası oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Başrol oyuncuları

 Çağlar Çorumlu

 Şebnem Bozoklu

 Melek Baykal

 Salih Kalyon

 Timur Acar

Yardımcı oyuncular

 Bahar Süer

 Berke Üsdiken

 Ecrin Su Çoban

 Berat Efe Parlar

 Beste Bereket

 Rukan Demir



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Çorumluşebnem BozokluIyi Aile Babası
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