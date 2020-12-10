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İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 10 Aralık 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:00
İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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İlk bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak olan Süreç Film'in yapımını üstlendiği İYİ AİLE BABASI dizisi için geri sayım başladı. Akşam saat 20:00’ da seyirci karşısına çıkacak. Kaçıranlar için; yine bugün 3 Aralık Perşembe, dizinin 22:45’ de tekrarı yayınlanacak.

İyi Aile Babası Kanal D ekranlarında gösterime giriyor. Başrollerindeki isimlerle iddalı bir giriş yapan dizi merakla bekleniyor. Bir çok projede beraber gördüğümüz ve severek izlediğimiz ikili Şebnem Bozuklu ve Çağlar Çorumlu başrolleri paylaşıyor. Melek Baykal ve Salih Kalyon izlemeye doyamadığımız duayenler olarak seyirciyle buluşacak.

İyi Aile Babası’ nı tekrar izlemek isteyenler için hafta içi ve hafta sonu Kanal D ekranlarında yayın akışı devam edecek.

Şimdiden tanıtım ve fragmanlarıyda ilgi görmeye başlayan dizi, bolca kahkaha dolu akşamları vaat ediyor. Her Perşembe saat 20:00’ da Kanal D ekranlarında İYİ AİLE BABASINI izleyebilirsiniz.

Şimdilik bölüm ve tarihler şöyle;

İyi Aile Babası dizisinin ilk bölümü 3 Aralık Perşembe saat 20:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı 3 Aralık Perşembe saat 22:45
İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm tekrarı 4 Aralık Cuma günü saat 00:30

İyi Aile Babası dizisi tekrarı Cumartesi günü saat 16:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 06:30
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 14:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 23:45



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:00
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Anahtar Kelimeler:
MelekbaykalşebnembozukluçağlarçorumluSüreçfilmKanalDIyiailebabası
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