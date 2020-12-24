İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor? Kanal D İyi Aile Babası tekrar bölümleri ne zaman?

24 Aralık 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor? Kanal D İyi Aile Babası tekrar bölümleri ne zaman? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 24-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:00
İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor? Kanal D İyi Aile Babası tekrar bölümleri ne zaman?
Takip Et:

İlk bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak olan Süreç Film'in yapımını üstlendiği İYİ AİLE BABASI dizisi için geri sayım başladı. Akşam saat 20:00’ da seyirci karşısına çıkacak. Kaçıranlar için; yine bugün 3 Aralık Perşembe, dizinin 22:45’ de tekrarı yayınlanacak.

İyi Aile Babası Kanal D ekranlarında gösterime giriyor. Başrollerindeki isimlerle iddalı bir giriş yapan dizi merakla bekleniyor. Bir çok projede beraber gördüğümüz ve severek izlediğimiz ikili Şebnem Bozuklu ve Çağlar Çorumlu başrolleri paylaşıyor. Melek Baykal ve Salih Kalyon izlemeye doyamadığımız duayenler olarak seyirciyle buluşacak.

İyi Aile Babası’ nı tekrar izlemek isteyenler için hafta içi ve hafta sonu Kanal D ekranlarında yayın akışı devam edecek.

Şimdiden tanıtım ve fragmanlarıyda ilgi görmeye başlayan dizi, bolca kahkaha dolu akşamları vaat ediyor. Her Perşembe saat 20:00’ da Kanal D ekranlarında İYİ AİLE BABASINI izleyebilirsiniz.

Şimdilik bölüm ve tarihler şöyle;

İyi Aile Babası dizisinin ilk bölümü 3 Aralık Perşembe saat 20:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı 3 Aralık Perşembe saat 22:45
İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm tekrarı 4 Aralık Cuma günü saat 00:30

İyi Aile Babası dizisi tekrarı Cumartesi günü saat 16:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 06:30
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 14:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 23:45



Son Güncelleme: 24.12.2020 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelekbaykalşebnembozukluçağlarçorumluSüreçfilmKanalDIyiailebabası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

Popüler Haberler

İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor? Kanal D İyi Aile Babası tekrar bölümleri ne zaman?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
2020-2021 MEB Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ve 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu mu?
HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
Engellilerin hangi hakları vardır? 2020 Engelli hakları
Vakıfbank 2020 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2020
SGK özel hastane fizik tedavi masraflarını ödüyor mu? 2020
Bim Miele süpürge nasıl alınır mı? Miele süpürge inceleme ve yorumları
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Fatih Çetintaş nereli, yaşı kaç?
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2020
2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı yeni tarihi belli oldu!
0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
Devlet tarafından çiftçilere uygun fiyata tohum müjdesi!
The Taste Türkiye final mi yapacak? neden final yapıyor? Yarışma yeni sezonda devam edecek mi?
Konut kredisi faizleri düşecek mi? Merkez bankası faiz indirimi sonrası gözler bankalarda
Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Market bayiliği veren şirketler? 2020 Market bayiliği alma şartları nelerdir?
Sol Yanım dizisinin Zeynep'i Tuğçe Açıkgöz'ün hayat hikayesi!
Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yer aldığı dizi ve film yapımları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Gerçek adı ne? Selin Genç oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.