İyi Aile Babası dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Yakın zamanda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İyi Aile Babası dizisi merak edilmeye başlandı. Dizi tutkunlarının merakla beklediği İyi Aile Babası yapımının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve usta isimlerin yer aldığı dizini ne zaman ekranlarda yer alacağı araştırılmaya devam ediyor.

Dizi Hakkında

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizilerden birisidir. Aile, komedi, sitcom türünde olan dizi, Şüreç Film önderliğinde yayınlanacak. Tayfun Güneyer’in senaryosunu üstlendiği, yönetmen koltuğundaysa Hakan Algül’ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosundaysa Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu ile birlikte Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar gibi deneyimli oyuncular rol almaktadır. Dizinin gösterime gireceği tarihse 3 Aralık 2020 Perşembe günü olacak ve Kanal D ekranlarında başlayacaktır. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak yeni dizidir.

İyi Aile Babası Konusu

İstanbul’da kliniği olan evli bir aile hekiminin hayatını konu almaktadır. Eşine, evlatlarına ve annesine olan bağlılığından dolayı devamlı annesi ve eşinin arasında kalmaktadır. Bunun yanında annesi ile aynı apartman içerisinde bulunmaktadır. İyi Aile Babası dizisinde, karısı ve evlatlarını aşırı sevmekte olan fedakar baba Mehmet Ali, klinik sahibi bir halk sağlığı hekimi olmaktadır.

Mehmet Ali Pamuk, İstanbul Anadolu Yakası civarında bir mahalle arasında bulunan kliniğin sahibidir. İdealist bir kişiliğe sahiptir. Mehmet Ali, tıp fakültesi öğrencisiyken kampüste yollarının kesiştiği, Halkla İlişkiler bölümü öğrencisi olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonrasında birbirlerini severek evlenmişlerdir. Ancak Aslı, sadece Mehmet Ali ile evlendiğinden bihaberdir. Çift evlendikten sonra kira vermemek için, bir zamanlar Adana’nın ağaları arasında olan dedesinin miras bıraktığı 3 katlı eski yapı bir apartmanda oturmayı göze alarak hayatlarını giriş katta oturan anne ve babalarıyla birleşmiştir.

Aradan yıllar geçmesine rağmen aynı apartman içerisinde oturmaya devam etmişler ve Aslı kaynanasının baskısından bir türlü kurtulamamıştır.

İyi Aile Babası Oyuncu Kadrosu ve Rolleri

Çağlar Çorumlu – Mehmet Ali Pamuk

Şebnem Bozoklu – Aslı Pamuk

Melek Baykal – Arife Pamuk

Salih Kalyon – Kerami Pamuk

Timur Acar – Rıfkı Pamuk

Bahar Şahin – Yağmur Pamuk

Bahar Süer – Ayfer

Berke Üsdiken – Emre Günay

Ecrin Su Çoban – Damla Pamuk

Berat Efe Parlar – Oğulcan Pamuk

Beste Bereket – Aydan Hemşire

Rukan Demir – Çilem hemşire

İyi Aile Babası Ne Zaman Ekranlarda Olacak?

3 Aralık 2020 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına girecek.

Dizi Fragmanı