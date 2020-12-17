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İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde

İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde haberinde Aralık 17 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:53
İyi Aile Babası dizisinin çekildiği yer neresi? İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
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3 Aralık 2020 perşembe akşamı, Kanal D de yayın hayatına merhaba diyecek  olan  İyi Aile Babası projesininin kast çalışmaları bitti. Oyuncular okuma provası için Beykoz Kundura Fabrikasında bir araya geldi. Merakla beklenen dizi İyi Aile Babası çekim adresi ve dizi seti nerede olacak gibi sorular da izleyici tarafından sıkça soruluyor. Özellikle dizinin oyuncularını yakından görmek isteyen fanlar bu sorunun cevabını merak ediyor.

İyi Aile Babası Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri, İstanbul’da bulunan Beykoz semtin deki kundura fabrikasında yer alıyor. Özellikle son yıllar da eski kundura fabrikası film ve dizi yapımları için bulunmaz bir mekan oldu. Başrol karakteri Mehmet Ali'nin diş hekimliği kliniğinin nerede olduğu da izleyenler tarafından merak ediliyor.

İyi Aile Babası Diş Doktoru Mehmet Ali’nin Kliniği Nerede?

Dizideki başkarakter olan ailenin babası Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) aynı zaman da diş hekimidir. özel bir kliniği olan Mehmet Ali karakterinin işyeri nerede ve hangi semtte olduğu tanıtım yayınından sonra en çok merak edilen konulardan oldu.

İyi Aile Babası Dizisi Rıfkı ve Ayfer’in Okulun Adı Ne Adresi?

İyi aile Babası yapımındaki karakterlerden, birileri de çocukların öğretmenleri olan Rıfkı ve Ayfer Öğretmenlerdir. Beden Eğitimi Öğretmeni Timur ve İngilizce Öğretmeni Ayfer özel bir okulun bünyesinde çalışmaktadırlar. Ayfer ve Rıfkı Öğretmenlerin çalıştığı okul İstanbul ilimiz de nerede bulunduğu seyircilerin merak ettiği konular arasındadır.

İyi Aile Babası Nerede Çekiliyor, Ev Apartman Neresi Hangi Mahalle?

İyi Aile Babası dizisi İstanbul Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda dizi için hazırlanmış sette çekilmektedir. Dizi pandemi nedeniyle kalabalık olmayan ortamlar ile stüdyo çekimleriyle gerçekleştiriliyor.

Gürsesgazetesi.com

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Iyi Alile BabasıDizi
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