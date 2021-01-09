İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...

İyi Aile Babası dizisindeki Mehmet Ali karakteri kimdir?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan İyi Aile Babası dizisindeki Mehmet Ali karakteri kimdir? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:31
İyi Aile Babası dizisindeki Mehmet Ali karakteri kimdir?
Takip Et:

Ekranların yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide ailenin babası Mehmet Ali karakteri şimdiden merak konusu oldu. Yeni dizide Mehmet Ali karakterine Çağlar Çorumlu hayat veriyor.

Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelen oyuncu çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Ünlü oyuncu Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show komedi programıyla adını duyurmuştur. Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2018-2020 Jet Sosyete – Yaşar (Tv dizisi)

2014 – Pek Yakında (Zeki) (Sinema Filmi)

2013 – Daire (Necip) (Sinema Filmi)

2013 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Şevket Mircan) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 – İbret-i Ailem (Kenan) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Galip) (TV Dizisi)

2012 – Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Şehrayin (Fatih Polat Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Prensesin Uykusu (Aziz) (Sinema Filmi)

2010 – Tek Türkiye 4. Sezon (Eser Yılmaz Durmuş Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile 2. Sezon (Yurdakul) (TV Dizisi)

2009 – Teyzanne (Şaşkın Bakkal) (TV Dizisi)

2009 – Rina (Umut) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Çağlar) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Feyyaz) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 2) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Yanılgılar (Mehmet) (Kısa Film)

2006 – Kader (Kamil) (Sinema Filmi)

2006 – Hayat Türküsü (Sezgin) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Zeki) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Ters Köşe (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Hakan) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Yusuf Güdük) (TV Dizisi) (Bölüm)



Son Güncelleme: 09.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Iyi Aile BabasıKomediDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 Gönüllüler takımı İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler takımı İlayda Şeker kimdir?
“Çukur” dizisine sürpriz! Hangi ünlü oyuncu diziye geri dönüyor?
“Çukur” dizisine sürpriz! Hangi ünlü oyuncu diziye geri dönüyor?
Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı
Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı
Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!
Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisindeki Mehmet Ali karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Bir Annenin Günahı dizi çekim yerleri
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya'nın yer aldığı diziler
Gönül Dağı Zahide karakterini kim canlandırıyor? Ecem Özkaya kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisindeki Zehra karakteri kimdir? Mina Derman nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisindeki Serdar karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Gönül Dağı dizisine katılan Semih Ertürk kimdir? Veysel karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çin Seddinin uzunluğu ne kadardır? Çin seddi ne zaman, kim tarafından yapıldı?
ING Bank banka hesabı nasıl kapatılır? ING Bank hesap kapatma işlemleri
Bağ-Kur borcu olanlar sağlık ve hastane hizmetlerinden yararlanabilir mi?
21 Kasım MasterChef nerede çekildi? Bu hafta MasterChef’in çekildiği yer neresi?
2020 İşkur eğitim ücretleri belli oldu! İşkur tarafından verilen maaşlar nelerdir?
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2021 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Sosyal güvenlik kayıt belgesi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Kayıt belgesi nedir? Kayıt belgesi ne işe yarar?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler’in yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.