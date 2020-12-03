İyi Aile Babası dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Bahar Şahin diziden ayrıldı, Bahar Şahin'in yerine diziye katılacak isim belli oldu

Kanal D ekranlarının yeni komedi dizisi İyi Aile Babası merakla bekleniyor. Yeni dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi görürken dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekmişti. 3 Aralık tarihinde ekranlara gelecek olan dizide Yağmur karakterinde değişikliğe gidildi. Dizide Yağmur karakterini Bahar Şahin canlandırıyordu.

Bahar Şahin İyi Aile Babası dizisinde neden ayrıldı?

Yeni komedi dizisinin yayınlanan fragmanları çok beğenildi. Dizinin 3 Aralık’ta ilk bölümüyle yayınlanacağının açıklanmasının ardından dizide Yağmur karakterine hayat veren Bahar Şahin’in diziden ayrıldığı duyuruldu.

Bahar Şahin’in yerine iyi Aile Babası dizisinde kim katılacak?

Bahar Şahin’in diziden neden ayrılığı merak edilirken, yapımcı şirketten Bahar Şahin’in koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle diziden ayrılmak istediği ve bu nedenle diziden çıkarıldığı ifade edildi.

Diziden Bahar Şahin’in ayrılmasının ardından Yağmur karakterine Eslem Akar’ın hayat vereceği açıklandı.

Eslem Akar İyi Aile Babası dizisine son katılan isim oldu. Yeni dizi İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.