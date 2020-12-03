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İyi Aile Babası dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Bahar Şahin diziden ayrıldı, Bahar Şahin'in yerine diziye katılacak isim belli oldu

İyi Aile Babası dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Bahar Şahin diziden ayrıldı. İzleyiciler Bahar Şahin İyi Aile Babası dizisinde neden ayrıldı ve yeni Yağmur kim oldu sorularını araştırıyordu. Bahar Şahin’in ayrılık sebebi açıklandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 21:46
İyi Aile Babası dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Bahar Şahin diziden ayrıldı, Bahar Şahin'in yerine diziye katılacak isim belli oldu
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Kanal D ekranlarının yeni komedi dizisi İyi Aile Babası merakla bekleniyor. Yeni dizinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi görürken dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekmişti. 3 Aralık tarihinde ekranlara gelecek olan dizide Yağmur karakterinde değişikliğe gidildi. Dizide Yağmur karakterini Bahar Şahin canlandırıyordu.

Bahar Şahin İyi Aile Babası dizisinde neden ayrıldı?

Yeni komedi dizisinin yayınlanan fragmanları çok beğenildi. Dizinin 3 Aralık’ta ilk bölümüyle yayınlanacağının açıklanmasının ardından dizide Yağmur karakterine hayat veren Bahar Şahin’in diziden ayrıldığı duyuruldu.

Bahar Şahin’in diziden neden ayrılığı merak edilirken, yapımcı şirketten Bahar Şahin’in koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle diziden ayrılmak istediği ve bu nedenle diziden çıkarıldığı ifade edildi.

Bahar Şahin’in yerine iyi Aile Babası dizisinde kim katılacak?

Diziden Bahar Şahin’in ayrılmasının ardından Yağmur karakterine Eslem Akar’ın hayat vereceği açıklandı.

Eslem Akar İyi Aile Babası dizisine son katılan isim oldu. Yeni dizi İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



Son Güncelleme: 03.12.2020 21:46
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanal DBahar Şahin
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