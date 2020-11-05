İyi Aile Babası dizisinde oyuncuların giydiği kıyafetler ilgi topluyor!

Kanal D ekranlarının yeni komedi dizisi olarak izleyici beğenisine sunulacağı İyi Aile Babası dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizi kapsamında yer alan birbirinden ünlü oyuncuların giydikleri kıyafetler modayı yakından takip eden kişiler tarafından merak ediliyor.

İyi Aile Babası Dizisi Oyuncuların Kıyafetleri

Yönetmenlik görevini Hakan Algül’ün üstlendiği İyi Aile Babası dizisinin senaryosu ise Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin ve Melek Baykal gibi oyuncular yer alıyor.

Oyuncuların kıyafetleri ise izleyicilerin ilgisini üzerlerinde topluyor. Dizide genellikle pantolon, gömlek tarzında ev kıyafetleri giyen Şebnem Bozoklu’nun tercihleri modayı yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

Dizide kayınvalide rolünde olan Melek Baykal ise genellikle orta yaş üstündeki izleyicilerin ilgisini çeken kıyafetleri tercih ediyor. Kendisinin genellikle elbise, etek ve bluz gibi kıyafetleri giydiği görülüyor.

İyi Aile Babası Bahar Şahin, Ecrin Su Çoban Kıyafetleri

Dizinin genç oyuncularından olan Bahar Şahin, Rukan Demir’in kıyafetleri de takip ediliyor. Genellikle genç izleyicilerin ilgisini çekecek olan kıyafetlerin ve aksesuarların markaları konumuza eklenecekler arasında yer alıyor.

Diğer yandan Ecrin Su Çoban’ın giydiği kıyafetler ise çocuk sahibi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Çocuk sahibi olan izleyiciler dizide görüp satın alabilecekleri çocuk kıyafetlerini bu konumuzu takip ederek bulabilecekler.