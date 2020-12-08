İyi Aile Babası dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Ecrin Su Çoban)

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İyi Aile Babası dizisinde Damla Pamuk karakterine hayat verecek olan oyuncu merak edilmektedir. Damla karakteri, Mehmet Ali’nin kızı olarak ekranlarda yerini alacaktır.
Ecrin Su Çoban Kimdir?
Ecrin Su Çoban’ın intagram kullanıcı adı @ecrinsucoban_offical olmaktadır. Youtube platformunda ise ecrinsucoban isimli kanalında videoları bulunmaktadır.
İyi Aile Babası Damla Kimdir?
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Damla, lise 1 öğrencisi olup oldukça akıllı ve çalışkan birisidir. Damla’nın karakter yapısı oldukça dürüst ve saf bir kızdır. Damla, anne ve babasını çok sevmektedir ancak abisi Oğulcan ile anlaşamazlar.
Son Güncelleme: 08.12.2020 21:02