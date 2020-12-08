İyi Aile Babası dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Ecrin Su Çoban)

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İyi Aile Babası dizisinde Damla Pamuk karakterine hayat verecek olan oyuncu merak edilmektedir. Damla karakteri, Mehmet Ali’nin kızı olarak ekranlarda yerini alacaktır.

Ecrin Su Çoban Kimdir?

16 kasım 2006 tarihinde Kocaeli’nde dünyaya gelen Ecrin Su Çoban 14 yaşının içindedir. O Ses Çocuklar yarışmasında ilk kez ekranlarda yer almıştır. O Ses Çocuklar yarışmasında Ya Habibi şarkısıyla yarı finale kalma başarısını gösteren çocuk oyuncumuz, Youtube platformunda da oldukça tanınmaktadır. Ecrin Su Çoban, ilk oyunculuk deneyimini Alice Müzikalinde yaşamıştır ve takdir toplamıştır. 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet filmiyle ilk defa kameralar karşısında olmuştur. Ecrin Su Çoban, Afili Aşk dizisinin şarkısını seslendirmiştir.

Ecrin Su Çoban’ın intagram kullanıcı adı @ecrinsucoban_offical olmaktadır. Youtube platformunda ise ecrinsucoban isimli kanalında videoları bulunmaktadır.

İyi Aile Babası Damla Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Damla, lise 1 öğrencisi olup oldukça akıllı ve çalışkan birisidir. Damla’nın karakter yapısı oldukça dürüst ve saf bir kızdır. Damla, anne ve babasını çok sevmektedir ancak abisi Oğulcan ile anlaşamazlar.