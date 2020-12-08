İyi Aile Babası dizisinde Çilem hemşire karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Rukan Demir)

Kasım ayında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İyi Aile Babası dizisinin Başrol Oyuncuları arasında Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu, Bahar Şahin, Melek Baykal ve Timur Acar rol alacaktır. Bu dizide deneyim sahibi oyuncu Rukan Demir Çilem hemşire rolüyle ekranlar karşısına çıkacaktır.

İyi Aile Babası Çilem Hemşire Kimdir?

20 yaşlarında olan Çilem, hemşirelik eğitiminden mezun olduktan sonra aile hekimliği yapmaya başlamıştır. Doktor Mehmet Ali’nin ekibinde yer alan Çilem hemşire deneyim sahibi olmadığı için yardımcı hemşire görevini üstlenmiştir.

Çilem hemşire oldukça eğlenceli bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda kalbi çok temiz ve saf bir insandır. Giyimine dikkat eden ve aynı zamanda sakarlığıyla herkesi eğlendirmektedir. Dizide güzelliği ve kalbinin saflığından dolayı bütün erkekleri peşinden sürükler.

Rukan Demir Kimdir?

6 Haziran 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 26 yaşının içindedir. Rukan Demir, çocukluğundan bu yana güzelliği ve oyunculuk yeteneğinin farkındadır ve eğitim hayatını bu yönde ilerletmeye çalışarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Rukan Demir ilk dizi deneyimini İyi Aile Babası’nda yaşayacaktır.

New York Lee Strasberg Enstitüsünde ise oyunculuk eğitimleri alan Rukan Demir, Maktul adında kısa bir filmde rol almıştır. Migros ile Tat Ketçap gibi firmalarda reklam yüzü olarak kendini göstermiştir. Rukan Demir İyi Aile Babası dizisinde usta oyuncularla birlikte rol alacağı için heyecanlıdır. Rukan Demir evli değildir. Duygu Başara menajerliğiyle oyunculuk hayatına devam etmektedir.