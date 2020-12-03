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İyi Aile Babası dizisin çekildiği apartman nerede, hangi il ve semtde?

Kanal D’nin merakla beklenen komedi dizisi İyi Aile Babası ilk bölümü için gün sayıyor. İzleyiciler İyi Aile Babası dizisinin çekildiği apartman nerede, hangi il ve semtte merak ediyor.

03 Aralık 2020 Perşembe 18:43
İyi Aile Babası dizisin çekildiği apartman nerede, hangi il ve semtde?
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Kanal D ekranlarının yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyiciyle buluşuyor. Süreç Film imzalı dizinin başrollerinde Çağlar Çorumlu, Melek Baykal ve Şebnem Bozoklu yer alıyor.

Yayınlanan fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, senaryosunu Tayfun Güneyer kaleme alıyor.

İyi Aile Babası nerede çekiliyor?

İyi Aile Babası dizisi İstanbul Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda dizi için hazırlanmış sette çekilmektedir. Dizi pandemi nedeniyle kalabalık olmayan ortamlar ile stüdyo çekimleriyle gerçekleştiriliyor.

İyi Aile Babası konusu ne?

Özel bir klinik sahibi olan Mehmet Ali, ailesi çok düşkün biridir. Eşi ve çocuklarıyla oturduğu apartmanın alt katında da annesi yaşayan Mehmet Ali’nin annesi ve eşi sürekli tartışmaktadır. Dizide gelin kaynana tartışması tatlı bir şekilde işlenmektedir. Mehmet Ali eşini ve annesi çok sevdiği için ikili arasında bir ara bulucu görevini üstlenmektedir. Ancak Mehmet Ali bazen çok zorlanacaktır.

İyi Aile Babası oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

Aydan Hemşire (Beste Bereket)



Son Güncelleme: 03.12.2020 18:43
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Anahtar Kelimeler:
DiziIyi Aile Babası
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