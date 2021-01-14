İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

İyi Aile Babası dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan İyi Aile Babası dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 14.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 21:00
İyi Aile Babası dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Takip Et:

İlk bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak olan Süreç Film'in yapımını üstlendiği İYİ AİLE BABASI dizisi için geri sayım başladı. Akşam saat 20:00’ da seyirci karşısına çıkacak. Kaçıranlar için; yine bugün 3 Aralık Perşembe, dizinin 22:45’ de tekrarı yayınlanacak.

İyi Aile Babası Kanal D ekranlarında gösterime giriyor. Başrollerindeki isimlerle iddalı bir giriş yapan dizi merakla bekleniyor. Bir çok projede beraber gördüğümüz ve severek izlediğimiz ikili Şebnem Bozuklu ve Çağlar Çorumlu başrolleri paylaşıyor. Melek Baykal ve Salih Kalyon izlemeye doyamadığımız duayenler olarak seyirciyle buluşacak.

İyi Aile Babası’ nı tekrar izlemek isteyenler için hafta içi ve hafta sonu Kanal D ekranlarında yayın akışı devam edecek.

Şimdiden tanıtım ve fragmanlarıyda ilgi görmeye başlayan dizi, bolca kahkaha dolu akşamları vaat ediyor. Her Perşembe saat 20:00’ da Kanal D ekranlarında İYİ AİLE BABASINI izleyebilirsiniz.

Şimdilik bölüm ve tarihler şöyle;

İyi Aile Babası dizisinin ilk bölümü 3 Aralık Perşembe saat 20:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı 3 Aralık Perşembe saat 22:45
İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm tekrarı 4 Aralık Cuma günü saat 00:30

İyi Aile Babası dizisi tekrarı Cumartesi günü saat 16:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 06:30
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 14:00
İyi Aile Babası dizisi tekrarı Pazar günü saat 23:45



Son Güncelleme: 14.01.2021 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelekbaykalşebnembozukluçağlarçorumluSüreçfilmKanalDIyiailebabası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'de bomba kadrosuyla yeni bir dizi başlıyor!
Exxen'de bomba kadrosuyla yeni bir dizi başlıyor!
Kate Winslet, sinemadan uzak kalma sebebini açıkladı!
Kate Winslet, sinemadan uzak kalma sebebini açıkladı!
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Sol Yanım dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Star TV yeni dizisi Sol Yanım'nun reyting oranları
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Tokat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen'in yer aldığı diziler
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Ocak Kyk yatmaya başladı mı?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
50.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi
İbo Show konuğu Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tosla uygulamasını indrene bedava Steam Key kazanma fırsatı
2020 YKS tarihi değişti mi? ÖSYM YKS yeni sınav tarihi ne zaman?
Survivor Aşkım kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay hakkında bilgiler
Kiralık villa fiyatları ile tatilcilerin yeni tercihi oluyor!
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Kuzey Üniversitesi nerdedir?
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yer aldığı dizi ve film yapımları
Mucize Doktor dizisine katılan Merve Bulut kimdir? Gülin Sekreter karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.