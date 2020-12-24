İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?

24 Aralık 2020 tarihli İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 24 Perşembe günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:53
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Takip Et:

3 Aralık 2020 perşembe akşamı, Kanal D de yayın hayatına merhaba diyecek  olan  İyi Aile Babası projesininin kast çalışmaları bitti. Oyuncular okuma provası için Beykoz Kundura Fabrikasında bir araya geldi. Merakla beklenen dizi İyi Aile Babası çekim adresi ve dizi seti nerede olacak gibi sorular da izleyici tarafından sıkça soruluyor. Özellikle dizinin oyuncularını yakından görmek isteyen fanlar bu sorunun cevabını merak ediyor.

İyi Aile Babası Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri, İstanbul’da bulunan Beykoz semtin deki kundura fabrikasında yer alıyor. Özellikle son yıllar da eski kundura fabrikası film ve dizi yapımları için bulunmaz bir mekan oldu. Başrol karakteri Mehmet Ali'nin diş hekimliği kliniğinin nerede olduğu da izleyenler tarafından merak ediliyor.

İyi Aile Babası Diş Doktoru Mehmet Ali’nin Kliniği Nerede?

Dizideki başkarakter olan ailenin babası Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) aynı zaman da diş hekimidir. özel bir kliniği olan Mehmet Ali karakterinin işyeri nerede ve hangi semtte olduğu tanıtım yayınından sonra en çok merak edilen konulardan oldu.

İyi Aile Babası Dizisi Rıfkı ve Ayfer’in Okulun Adı Ne Adresi?

İyi aile Babası yapımındaki karakterlerden, birileri de çocukların öğretmenleri olan Rıfkı ve Ayfer Öğretmenlerdir. Beden Eğitimi Öğretmeni Timur ve İngilizce Öğretmeni Ayfer özel bir okulun bünyesinde çalışmaktadırlar. Ayfer ve Rıfkı Öğretmenlerin çalıştığı okul İstanbul ilimiz de nerede bulunduğu seyircilerin merak ettiği konular arasındadır.

İyi Aile Babası Nerede Çekiliyor, Ev Apartman Neresi Hangi Mahalle?

İyi Aile Babası dizisi İstanbul Beykoz’da bulunan Kundura Fabrikası’nda dizi için hazırlanmış sette çekilmektedir. Dizi pandemi nedeniyle kalabalık olmayan ortamlar ile stüdyo çekimleriyle gerçekleştiriliyor.

Gürsesgazetesi.com

 

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Iyi Alile BabasıDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

Popüler Haberler

İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisindeki Güneş karakteri Kimdir? Kayra Orta dizideki rolü ve hayatı
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Mucize Doktor Ferda neden yok, diziden neden ayrıldı? Seda Bakan geri döner mi?
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Gerçek adı ne? Selin Genç oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçin yok mu, neden veda etti?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Aydan Sarı kimdir? Aydan Sarı hakkında bilgiler
Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? 2019 Emeklilik yaşı hesaplama
TOKİ başvuru ücreti para iadesi ne zaman yapılır?
GİB tapu harcı ödemesi nasıl yapılır? GİB İnternetten kredi kartı ile tapu harcı ödeme
Bankadan bankaya kredi transferi nasıl yapılır?
Star TV Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Sol Yanım konusu ve oyuncuları
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisi Ali karakteri kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berker Güven kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.