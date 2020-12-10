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İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?

İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi? konusuyla ilgili olarak 10 Aralık 2020 Perşembe tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:00
İyi Aile Babası dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
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İyi Aile Babası Ne Kadar İzlendi? Yeni Hayat Dizisi Gibi Erken Final Yapar Mı?

Geçen aylarda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Hayat dizisi, reyting oranlarının düşmesi nedeniyle 8.bölümde erken final yapma kararı almıştı. Perşembe akşamları yayınlanan Yeni Hayat dizisine altenatif olarak yayınlanmaya başlayacak olan İyi Aile Babası dizisinin izlenme oranlarını sayfamızda sizler için derleyeceğiz. Komedi tarzındaki İyi Aile Babasının Yeni Hayat dizisi gibi erken final yapıp yapmayacağını ilerleyen zamanlarda reyting oranlarıyla göreceğiz.

İyi Aile Babası Reytinglerde Üst Sıralara Yerleşti Mi? Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor’un Yerini Alabilir Mi?

Geçtiğimiz sezondan beri Fox ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi ve Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizileri karşısında İyi Aile Babası’nın yüksek reytinge ulaşıp ulaşamayacağı seyirci kitlesinin tercihleri doğrultusunda belli olacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla Perşembe akşamları ekrana gelecek olan İyi Aile Babası dizisinin reyting açısından üst sıralara yerleşmesi ise biraz zor görünüyor. İyi Aile Babası dizisi ne kadar reyting alır, diğer diziler karşısında başarılı olabilecek mi gibi soruların yanıtlarını siz değerli okuyucularımız da yorumlayarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Timur Acarşebnem BozokluÇağlar ÇorumluIyi Aile BabasıKanal D
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