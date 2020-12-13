İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 13 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 19:30
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Ekranların yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide ailenin babası Mehmet Ali karakteri şimdiden merak konusu oldu. Yeni dizide Mehmet Ali karakterine Çağlar Çorumlu hayat veriyor.

Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelen oyuncu çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Ünlü oyuncu Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show komedi programıyla adını duyurmuştur. Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2018-2020 Jet Sosyete – Yaşar (Tv dizisi)

2014 – Pek Yakında (Zeki) (Sinema Filmi)

2013 – Daire (Necip) (Sinema Filmi)

2013 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Şevket Mircan) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 – İbret-i Ailem (Kenan) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Galip) (TV Dizisi)

2012 – Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Şehrayin (Fatih Polat Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Prensesin Uykusu (Aziz) (Sinema Filmi)

2010 – Tek Türkiye 4. Sezon (Eser Yılmaz Durmuş Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile 2. Sezon (Yurdakul) (TV Dizisi)

2009 – Teyzanne (Şaşkın Bakkal) (TV Dizisi)

2009 – Rina (Umut) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Çağlar) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Feyyaz) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 2) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Yanılgılar (Mehmet) (Kısa Film)

2006 – Kader (Kamil) (Sinema Filmi)

2006 – Hayat Türküsü (Sezgin) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Zeki) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Ters Köşe (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Hakan) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Yusuf Güdük) (TV Dizisi) (Bölüm)



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Iyi Aile BabasıKomediDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı
Özgü Namal, Exxen projesinden ayrıldığını açıkladı
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Arıza dizisindeki Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar nereli, yaşı kaç?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Leyla Feray kimdir? Gevher Hatun karakteri kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk'ün yer aldığı diziler
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterini Burak Tozkoparan canlandırıyor
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret dizisinin Meltem'i Özge Özacar'ın hayat hikayesi!
Turkcell Hat İle Kredi Notu Öğrenme
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Üniversite ekayıt sonrası şahsen başvuru gerekiyor mu? Ekayıt üniversite için yeterli mi?
2019 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Hangi emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
HBO Westworld yeni sezon ne zaman başlayacak? Westworld 4. Sezon tarihi belli oldu
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Futbolda Bay geçmek ne demektir? Bay geçmenin anlamı
Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri ne? 2021'de neler olacak?
Kefaret dizisinin çekim yerleri neresi? Kefaret çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Arıza dizisi Salman kimdir? Numan Çakır nerelidir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan ne zaman dönecek, neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı, geri gelecek mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.