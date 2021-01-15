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İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler

Okurlarımız tarafından merak edilen İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 15 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:33
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler
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Ekranların yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide ailenin babası Mehmet Ali karakteri şimdiden merak konusu oldu. Yeni dizide Mehmet Ali karakterine Çağlar Çorumlu hayat veriyor.

Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 yılında Amasya’da dünyaya gelen oyuncu çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Ünlü oyuncu Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show komedi programıyla adını duyurmuştur. Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2018-2020 Jet Sosyete – Yaşar (Tv dizisi)

2014 – Pek Yakında (Zeki) (Sinema Filmi)

2013 – Daire (Necip) (Sinema Filmi)

2013 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Şevket Mircan) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 – İbret-i Ailem (Kenan) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Galip) (TV Dizisi)

2012 – Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Şehrayin (Fatih Polat Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Prensesin Uykusu (Aziz) (Sinema Filmi)

2010 – Tek Türkiye 4. Sezon (Eser Yılmaz Durmuş Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile 2. Sezon (Yurdakul) (TV Dizisi)

2009 – Teyzanne (Şaşkın Bakkal) (TV Dizisi)

2009 – Rina (Umut) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Çağlar) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Feyyaz) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 2) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Yanılgılar (Mehmet) (Kısa Film)

2006 – Kader (Kamil) (Sinema Filmi)

2006 – Hayat Türküsü (Sezgin) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Zeki) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Ters Köşe (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Hakan) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Yusuf Güdük) (TV Dizisi) (Bölüm)



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Iyi Aile BabasıKomediDizi
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