İyi Aile Babası dizisi ismi neden değişti? Kanal D Babam Çok Değişti ismi ile yayınlayacak!

Yapımcılığı Süreç Film tarafından üstlenilen, yönetmenliğini ise Hakan Algül’ün yaptığı İyi Aile Babası dizisi adını değiştirdi. Dizi yayın hayatını Babam Çok Değişti adı ile devam ettirecek.

Dizinin başrollerinde; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar gibi başarılı isimler yer alıyor. Ayrıca bu isimler dışında dizi kadrosunda; Eslem Akar, Berke Üsdiken, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi isimler de bulunuyor.

Karısı ve annesi arasında kalan Mehmet Ali’nin hikayesini eğlenceli bir şekilde anlatan dizinin senaristinde de değişikliğe gidilerek yeni senarist Birol Güven oldu.

Yenilenen adıyla Babam Çok Değişti, yeni bölümü ile 7 Ocak Perşembe günü saat 20:00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.