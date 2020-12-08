İyi Aile Babası dizisi Ecrin Su Çoban kimdir?

İyi Aile Babası dizisi, ekranların yeni dizileri arasında yer almaktadır. Dizinin tanıtım fragmanları yayınlandı. Ekranların yeni dizilerinden biri olan İyi Aile Babası dizisindeki oyuncular dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İyi Aile Babası dizisi Damla karakterinin kim olduğunu merak ediyor. İyi Aile Babası Ecrin Su Çoban’ın kim olduğu belli oldu.
Ecrin Su Çoban Kimdir?
6 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli’nde dünyaya gelen Ecrin Su Çoban, 32 kilo olup 143 cm boyundadır. Kendisi akrep burcudur. Daha önce O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasına katıldı. Bu yarışmadaki performansıyla oyunculuk sektörüne de giriş yapmış oldu.
Ecrin Su Çoban Yer Aldığı Yapımlar
- Masal Şatosu: Sihirli Davet
- Alice Müzikali
Son Güncelleme: 08.12.2020 21:02