İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İyi Aile Babası Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Saat Kaçta Ekranlarda? Konusu Nedir Ve Oyuncu Kadrosu Nedir?

İyi Aile Babası dizisi için bekleyiş sona eriyor. Bir gelin ve kayınvalidenin aynı apartman içinde yaşadıkları maceraları eğlenceli ve komik bir şekilde ekrana taşıyan İyi Aile Babası dizisinin ilk bölümü yayın hayatına başlıyor. Ekranlarda izleyicisi ile buluşacak olan dizinin tanıtım videoları ve fragmanları kitlesini çoktan toplamış diyebiliriz. Dizinin başrollerini Melek Baykal, Çağlar Çorumlu ve Şebnem Bozoklu’nun paylaştığı dizinin yönetmenliğini ise Hakan Algül yapmaktadır. Senaryosunu Tayfun Güneyer’in hazırladığı dizi ile ilgili merak edilen her şey haberimizde yer alıyor..

İzleyicilerin heyecan ve merakla beklediği dizinin ilk bölümü bu akşam sevenleri ile buluşuyor. Başrollerini Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Çağlar Çorumlu paylaşıyor. Bunun gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İyi Aile Babası, eşi ile annesi arasında kalmış bir adamın, zorlu bir arabuluculuk görevini üstlenmesini ve bu görevin üstesinden nasıl geldiğini eğlenceli bir şekilde aktarıyor. İşte dizinin oyuncuları ve dizinin konusu…

Dizi Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Ekranlarda Olacak?

İyi Aile Babası 20.00’de bu akşam Kanal D’de başlayacaktır.

Dizinin Konusu Nedir?

Dizi karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babası olan Mehmet Ali üzerinedir. Özel bir klinik sahibi ve halk sağlığı doktoru olan Mehmet Ali, bununla birlikte hemen alt katlarında oturan annesine de oldukça düşkün biridir. Bu sebeple annesi ve karısı arasında sürekli ikilemde kalmakta, onların arasını yapmaya çalışmaktadır. Bu yaşadıklarının yanında bir de Mehmet Ali, bir gece rüyasına Duru Nine’nin girmesiyle, az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı ve yaşamı sorgulamaya başlayan Mehmet Ali, geçirdiği zaman boyunca hayata dair hiçbir izi olmadığını, bir iz bırakamadığını ve bir iz bırakmadan dünyadan bomboş göçüp gitmek istemez ve bunun için çabalamaya başlar.

İyi Aile Babası Oyuncu Kadrosu

Çağlar Çorumlu- Mehmet Ali Pamuk

Şebnem Bozoklu- Aslı Pamuk

Mehmet Ali, evli ve 3 çocuk babası, tıp fakültesi mezunu ve aile hekimidir. Aslen Adanalı ancak İstanbul doğumludur. Hem kendi çekirdek ailesine hem de geniş ailesine oldukça düşkündür. Aile kavramına ve aile bağlarına özen göstermektedir. İyi bir eş, iyi bir baba ve hayırlı bir evlat olmak için uğraş gösteriyor. Mesleği konusunda da hassas ve idealist bir insandır.

Mehmet Ali’nin 25 yıldır hayatı paylaştığı eşidir. 3 çocuk annesi, kariyer sahibi aynı zamanda evine sahip çıkan bir kadındır. Kocası ve çocukları onun için çok önemlidir ve onlara oldukça düşkündür. Çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmelliyetçi ve moden görünümlü bir kadın. Hayatındaki en büyük mücadeleyi alt katında oturan eşinin annesi yani kayınvalidesine karşı vermektedir.

Melek Baykal- Arife Pamuk

Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş; iki çocuk annesidir. Kendisi gibi Adanalı olan, o dönemin sıkı emniyet amiri olan Kerami Bey ile evlenmiştir. Çocuklarına, özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkündür. Kerami Bey’in emekli olmasından sonra sürekli evde durmaya başlamıştır. 7/24 evde olmaya başlayan Kerami Bey ile Arife Hanım’ın arasında tatlı ve küçük bir didişme başlamış.

Salih Kalyon- Kerami Pamuk

Kerami Bey, doğma büyüme Adanalı biridir. Polis lisesinden mezun olmanın ardından tayini İstanbul’a çıkmış ve hayatını İstanbul’da devam ettirmiştir. Hayatı boyunca bir tek kişiden çekiniyor o da karısı Arife Hanım. Emekli oluşunun ardından, sürekli evde bulunuyor. Bu durumdan oldukça sıkılmış olan Kerami Bey, evden kaçıp arkadaşlarıyla beraber vakit geçirebilmek için türlü numaralara başvuruyor.

Dizinin başrol oyuncuları ve özellikleri bu şekildedir. Dizinin kadrosunu ise şu isimler oluşturuyor:

Timur Acar- Rıfkı Pamuk

Bahar Suer- Ayfer

Berke Üsdiken- Emre Güney

Ecrin Su Çoban- Damla Pamuk

Berat Efe Parlar- Oğulcan Pamuk

Beste Bereket- Aydan Hemşire

Rukan Demir- Çilem Hemşire