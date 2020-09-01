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İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak?

Gündemde büyük yankı uyandıran İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? ile ilgili olarak merak edilen 1 Eylül 2020 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde derledik.

01 Eylül 2020 Salı 13:02
İyi Aile Babası dizi konusu ne? Show TV İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak?
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Show TV ekranlarında yayınlanan yeni komedi dizisi izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şebnem Bozoklu ile Çağlar Çorumlu’nun başrolünü üstleneceği İyi Aile Babası dizisi Eylül ayında izleyicilerin karşısına çıkacak. Süreç Film yapımcılığında ve Tayfun Güneyer’in senaristliğini üstlendiği diziyi Hakan Algül yönetecek.

İyi Aile Babası konusu ne?

İstanbul’da geleneksel Türk ailesini anlatacak İyi Aile Babası dizisinde anne ve babanın başlarına gelen kötü olaylara rağmen neşesini kaybetmeyen bir aile ekranlarda olacak.


Çağlar Çorumlu kimdir?

4 Aralık 1977 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Çağlar Çorumlu, 2012 yılından bu yana Gaye Pişkin ile evlidir. Üniversite yıllarında katıldığı tiyatro ekibinde keşfedilen Çorumlu, MSM Actor stüdyolarında tiyatro eğitimleri almıştır. Cem Yılmaz ile birlikte İş Bankası reklamında oynayan Çorumlu geçmiş dönemde de çok sayıda dizi ve film projelerinde yer almıştır. Karakomik Filmler 2, Jet Sosyete, Arif V 216 gibi yapımlarda da rol alan Çorumlu, özellikle Eşofmanlı Şevket hoca karakteriyle kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Şebnem Bozoklu kimdir?

Gel Dese Aşk adlı dizide Erkan Petekkaya’nın partneri olan Bozoklu, İyi Aile Babası dizisinde komedi yapacak. 25 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bozoklu, 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro eğitimi almıştır. Canım Ailem  dizisi ile ilk defa ekran deneyimi yaşayan Bozoklu, Ulan İstanbul dizisiyle tanınmıştır.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:02
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Çağlar Çorumluşebnem BozokluIyi Aile Babası
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