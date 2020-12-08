İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen komedi dizisi İyi Aile Babası büyük ilgi gördü. Dizinin yayınlanan fragmanları çok beğenilirken dizide merak edilen karakterlerden biri de Çilem Hemşire oldu. Çilem Hemşire karakterini Rukan Demir canlandırıyor.

Çilem Hemşire karakteri

Rukan Demir kimdir?

Çilem Hemşire aile kliniğinin yardımcı hemşirelerinden biridir. Genç ve güzel biri olan Çilem hemşire çok saf ve temiz kalplidir. Ancak onun en büyük sorunu sakarlığıdır. Bunun yanı sıra sosyal medyaya çok önem veren Çilem hemşire zaman zaman bu nedenle başını derde sokar. Dizide Çilem hemşire karakterini Rukan Demir canlandırmaktadır.

6 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen Rukan Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. New York Lee Strasberg Enstitüsünde de oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu çok küçük yaşlarda sektöre girmiştir. Genç oyuncu daha önce çok sayıda reklam filmde yer almıştır. Rukan Demir’in ilk dizi projesi ise bu İyi Aile Babası olacak.