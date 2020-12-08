İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen komedi dizisi İyi Aile Babası büyük ilgi gördü. Dizinin yayınlanan fragmanları çok beğenilirken dizide merak edilen karakterlerden biri de Çilem Hemşire oldu. Çilem Hemşire karakterini Rukan Demir canlandırıyor.
Çilem Hemşire karakteri
Rukan Demir kimdir?
6 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen Rukan Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. New York Lee Strasberg Enstitüsünde de oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu çok küçük yaşlarda sektöre girmiştir. Genç oyuncu daha önce çok sayıda reklam filmde yer almıştır. Rukan Demir’in ilk dizi projesi ise bu İyi Aile Babası olacak.
Son Güncelleme: 08.12.2020 21:02