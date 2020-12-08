İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Rukan Demir hakkında bilgiler

Ekranların merakla beklenen dizisi İyi Aile Babası’nın yayınlanan fragmanlarda Çilem hemşire karakteri dikkat çekti. İzleyiciler İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir, gerçek adı nedir ve Rukan Demir hakkında bilgileri araştırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 21:02
İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Rukan Demir hakkında bilgiler
Takip Et:

Kanal D ekranlarının merakla beklenen komedi dizisi İyi Aile Babası büyük ilgi gördü. Dizinin yayınlanan fragmanları çok beğenilirken dizide merak edilen karakterlerden biri de Çilem Hemşire oldu. Çilem Hemşire karakterini Rukan Demir canlandırıyor.

Çilem Hemşire karakteri

Çilem Hemşire aile kliniğinin yardımcı hemşirelerinden biridir. Genç ve güzel biri olan Çilem hemşire çok saf ve temiz kalplidir. Ancak onun en büyük sorunu sakarlığıdır. Bunun yanı sıra sosyal medyaya çok önem veren Çilem hemşire zaman zaman bu nedenle başını derde sokar. Dizide Çilem hemşire karakterini Rukan Demir canlandırmaktadır.

Rukan Demir kimdir?

6 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen Rukan Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. New York Lee Strasberg Enstitüsünde de oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu çok küçük yaşlarda sektöre girmiştir. Genç oyuncu daha önce çok sayıda reklam filmde yer almıştır. Rukan Demir’in ilk dizi projesi ise bu İyi Aile Babası olacak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket

Popüler Haberler

İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Rukan Demir hakkında bilgiler
İyi Aile Babası dizisinde Çilem hemşire karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Rukan Demir)
İyi Aile Babası dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Ecrin Su Çoban)
İyi Aile Babası dizisi Ecrin Su Çoban kimdir?
İyi Aile Babası Bahar Şahin kimdir?
Beni Bırakma dizisinde Yusuf karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gökberk Yıldırım)
ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'daki Esin kimdir?
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)
Beni Bırakma dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Emine Koyuncular)
Kırmızı Odadaki Doktorun Gerçek Adı Ve Dizileri
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things yeni sezonu oyuncuları
TOKİ Çanakkale İntepe kura çekiliş sonuçları 2+1 ve 3+1 kazana hak sahibi listesi!
Benim Adım Melek Ömer ölecek mi?
TFF Lisans ve futbolcu bilgileri nasıl sorgulanır? Tff lisans bilgi sistemi detayları
Korona virüs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Para cezası ne kadar uygulanıyor?
Fiat Egea Aralık 2020 kampanyalı güncel fiyat listesi
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sol Yanım dizisi Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım nerede çekiliyor?
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.