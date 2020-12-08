İyi Aile Babası Bahar Şahin kimdir?

İyi Aile Babası dizisi, ekranların yeni dizileri arasında yer almaktadır. Dizinin tanıtım fragmanları yayınlandı. Ekranların yeni dizilerinden biri olan İyi Aile Babası dizisindeki oyuncular dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İyi Aile Babası dizisi Yağmur karakterinin kim olduğunu merak ediyor. İyi Aile Babası Bahar Şahin’in kim olduğu belli oldu.
Bahar Şahin Kimdir?
4 Mayısıs 1997 senesinde Ankara’da doğdu. 12 yaşındayken ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı. Ortaokul yıllarında okulda tiyatro çalışmalarına katıldı. Şimdiye kadar birçok tiyatro oyununda, filmlerde ve dizilerde boy gösterdi. Oynadığı rolleri gerçekten başarıyla gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu sosyal medyada oldukça aktiftir. Instagram hesabını 1.7 milyon kişi takip ediyor.
Bahar Şahin Yer Aldığı Yapımlar
- O Hayat Benim
- Lise Devriyesi
- Kayıt
- Servet
- Zalim İstanbul
- İyi Aile Babası