İyi Aile Babası Bahar Şahin kimdir?

İyi Aile Babası dizisi, ekranların yeni dizileri arasında yer almaktadır. Dizinin tanıtım fragmanları yayınlandı. Ekranların yeni dizilerinden biri olan İyi Aile Babası dizisindeki oyuncular dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız İyi Aile Babası dizisi Yağmur karakterinin kim olduğunu merak ediyor. İyi Aile Babası Bahar Şahin’in kim olduğu belli oldu.

Bahar Şahin Kimdir?

Dizideki Yağmur karakteri ailenin en büyük kızıdır. Güzeldir. İyidir. Kalbi oldukça temizdir. Muhtemelen izleyicinin en çok sevdiği karakterlerden biri olacak. Üniversite son sınıf psikoloji okumaktadır. Gerçek hayattaki adı Bahar Şahin’dir. Bu yazımızda size Bahar Şahin’in kim olduğunu anlatacağız.

4 Mayısıs 1997 senesinde Ankara’da doğdu. 12 yaşındayken ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı. Ortaokul yıllarında okulda tiyatro çalışmalarına katıldı. Şimdiye kadar birçok tiyatro oyununda, filmlerde ve dizilerde boy gösterdi. Oynadığı rolleri gerçekten başarıyla gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu sosyal medyada oldukça aktiftir. Instagram hesabını 1.7 milyon kişi takip ediyor.

Bahar Şahin Yer Aldığı Yapımlar