İyi Aile Babası Aydan Hemşire kimdir? Beste Bereket hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası merakla bekleniyor. Merakla beklenen komedi dizisinin yayınlanan fragmanları büyük ilgi gördü. Dizinin oyuncu kadrosundaki isimlerde çok beğenildi. Dikkat çeken isimlerden biri de Aydan Hemşire oldu.

İyi Aile Babası Aydan Hemşire karakteri

Aile Hekimliğinde başhemşire olarak görev yapan Aydan Hemşire anaç ve idealist bir hemşiredir. Klinikte çok sevilen biri olan Aydan’ın en belirgin özelliği ise çok konuşması ve herkese her şeyi anlatmasıdır. Dizide Aydan Hemşire karakterini ise oyuncu Beste Bereket canlandıracak.

Beste Bereket kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunlara çıkan Bereket, 42. Altın Portakal Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alarak adını duyurmuştur. Güzel oyuncu ilk olarak Aynalar adlı dizi ile kamera karşısına geçmiştir. Bereket’in yer aldığı diğer diziler ise şu şekildedir;

Sessiz Fırtına

Kalp Ağrısı

Aynalar

Parmaklıklar Ardında

Anadolu Kaplanı

Aşka Sürgün

Doksanlar

Leyla İle Mecnun