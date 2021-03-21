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İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? TV8 Ivana Sert, Doya Doya Moda All Star neden yok, geri gelecek mi?

Ivana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda All Star programının yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ivana Sert 'in yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı.

21 Mart 2021 Pazar 23:57
İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? TV8 Ivana Sert, Doya Doya Moda All Star neden yok, geri gelecek mi?
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Ivana Sert TV 8'in gündüzleri yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturuyordu. Doya Doya Moda All Star yarışması, en başarılı yarışmacıların mücadele ettiği program olarak dikkatleri çekmeye başladı. Yarışmacılar gibi jüri üyeleri de programın ön planında yer alıyor. 22 Mart pazartesi günü bölümünün yayınlanan fragmanında ise Ivana Sert yer almadı.

Ivana Sert Doya Doya Moda All Star'a veda mı etti?

TV8'in çok izlenen ve ilgi çeken moda yarışması Doya Doya Moda All Star, hafta içi her gün saat 13:45'de ekranlarda yerini alıyor. Kombinleriyle ve yarışmacılarıyla çok izlenen yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında jüri Ivana Sert bulunmuyor.

Konuyla ilgili bir duyuru yapılmasa da 22 Mart pazartesi günü yayınlanacak bölümde Ivana Sert'in yerine Umut Eker, jüri koltuğunda oturuyor. Umut Eker, instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Pazartesiye herkes hazır mı doyadoyamoda tv8 ekranlarında artık bende varım. Çok eğleneceğiz çok'' notuyla takipçilerine çağrıda bulundu. 

Doya Doya Moda All Star programının jüri koltuğunda

Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu oturuyor. 



Son Güncelleme: 21.03.2021 23:57
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İvana SertDoya Doya ModaUmut Eker
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