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İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star programının 22 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde yaşanan jüri üyelerinde olan değişiklik dikkat çekti. Jüri koltuğunda oturan İvana Sert yerine Umut Eker’in yer alması Kemal Doğulu’dan sonra İvana Sert’in de programda ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Peki İvana Sert programdan ayrıldı mı, neden yok? Sorularının cevapları haberimizde yer almaktadır.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:38
İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star programının 22 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde yaşanan jüri üyelerinde olan değişiklik dikkat çekti. Jüri üyelerinden Kemal Doğulu’nun ayrılmasının ardından İvana Sert jüri üyeleri arasına katılmıştı. Doya Doya Moda All Star sezonunun ikinci haftasında İvana Sert programa veda etti. İvana Sert’in yerine Doya Doya Moda All Star programına jüri üyesi olarak Umut Eker dahil oldu. Umut Eker ilk kez 22 Maer tarihinde yayınlanan bölümde jüri koltuğuna oturdu.  



Son Güncelleme: 22.03.2021 15:38
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Doya Doya Moda All Starİvana SertUmut Eker
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