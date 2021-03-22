Son Güncelleme: 22.03.2021 15:38
İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star programının 22 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde yaşanan jüri üyelerinde olan değişiklik dikkat çekti. Jüri koltuğunda oturan İvana Sert yerine Umut Eker’in yer alması Kemal Doğulu’dan sonra İvana Sert’in de programda ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Peki İvana Sert programdan ayrıldı mı, neden yok? Sorularının cevapları haberimizde yer almaktadır.
22 Mart 2021 Pazartesi 15:38