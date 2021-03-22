İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?

TV 8 ekranlarında yayınlananprogramının 22 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde yaşanan jüri üyelerinde olan değişiklik dikkat çekti. Jüri üyelerinden Kemal Doğulu’nun ayrılmasının ardındanjüri üyeleri arasına katılmıştı. Doya Doya Moda All Star sezonunun ikinci haftasında İvana Sert programa veda etti. İvana Sert’in yerine Doya Doya Moda All Star programına jüri üyesi olarakdahil oldu. Umut Eker ilk kez 22 Maer tarihinde yayınlanan bölümde jüri koltuğuna oturdu.