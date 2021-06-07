ITV Viewpoint dizi konusu ve oyuncuları

ITV İngiliz kanalında yer alacak olan Viewpoint, 26 Nisan 2021'de yayına girdi. Ashley Way dizinin yönetmeni olurken, dizinin senaryosu ise Ed Whirmore aittir.

IMDB puanı 670 kişinin oyuyla birlikte 5.9 olmasıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosunda; Noel Clarke, Amy Wren, Marcus Garvey, Alexandra Roach, Fehinti Balogun gibi ünlü isimler yer alıyor.

Dizi 5 bölümden oluşurken, gerilim ve dram türünde en çok sevilen dizilerden biri oldu.

Ödüllü film olmasının yanı sıra polisiye türünde de gerçekleşen başkalarının hayatlarına karşı yapılan etkiler, baskılar gibi konular yer alıyor.

Dizinin oyuncu ve karakterleri şunlardır;

Noel Clarke – DC Martin Young,

Alexandra Roach – Zoe Sterling,

Amy Wren – Gemma Hillman,

Fehinti Balogun – Greg Sullivan,

Bronagh Waugh – DC Stella Beckett

Marcus Garvey – DC Roly Dalton

Viewpoint fragman izle!