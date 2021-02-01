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It’s a Sin dizi konusu ve oyuncuları

2021 yılında 1.sezon olarak izleyicilerin karşısına çıkan dizi konusu ve oyuncularıyla büyük bir heyecan yarattı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:46
It’s a Sin dizi konusu ve oyuncuları
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It’s a Sin dizisi 22 Ocak’ta 1.sezonu ile bekleyenlere duyuruldu.1980 senesi İngiltere’nin  başka yerlerinden taşınan Ritchie,Colin ve Roscoe adlı 3 arkadaşın AIDS ile mücadelesini anlatan bir dizidir.Dizide cahil kesimin bakış açısını anlatıyor.Dizinin merkezine cinsel sahneler, dostluğu,arkadaşları eklenerek diziye büyük ilgi yaratıldı.

IMDb puanı 9.1 olarak açıklanan dizi herkes tarafından sevildiğini gösterdi.

Dizinin karakterleri kimler?

-Olly Alexander – Ritchie Tozer

-Nathaniel Curtis – Ash Mukherjee

-Omari Douglas – Roscoe Babatunde

-Callum Scott Howells – Colin Morris-Jones

-Lydia West – Jill Baxter

-Neil Ashton – Grizzle

-Shaniqua Okwok – Solly Babatunde

-Michelle Greenidge – Rosa Babatunde

-Neil Patrick Harris – Henry



Son Güncelleme: 01.02.2021 12:46
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Anahtar Kelimeler:
Its A SinAidsImdb
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