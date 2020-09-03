İşte Miray Daner'in yeni imajı! Yeni dizi için saçını değiştirdi!

Blu TV platformunda başlamaya hazırlanan Saygı Bir Ercüment Çözer dizisinin başrolünde bulunan Nejat İşler’e, Miray Daner eşlik edecek. Daha önce açıklanan başrollerin ardından imajında değişikliğe giden Miray Daner şaşırttı. Dizi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, çekilen fotoğraflarından birisini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeni projesi için stil değişikliğine giden Miray Dane’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı. Saçları hakkında yorum yapılan güzel oyuncu, Twitter’da da gündem oldu. Siyah ve kaküllü yeni hali ile takipçilerini şaşırtan Daner, dizide bu şekilde rol alacak.

Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisi hakkında

İnter Medya tarafından yapılan yeni dizi Saygı: Bir Ercüment Çözer dizisi, Behzat Ç.’de aynı isimle izleyici tarafından tam not alan Nejat İşler’in canlandıracağı Ercüment Çözer karakterinin hikayesine odaklanacak.

Dizide Nejat İşler’e Boran Kuzum ve Miray Daner eşlik ederken, dizinin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme aldı. Dizide kendi saygı ve çözümleri için çaba sarf eden Ercüment Çözer’in Helen ve Savaş adlı iki genç ile aynı doğrultuda yolu kesişecek.