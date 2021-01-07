İşte Bu Benim Masalım oyuncusu Sude Oduncu kimdir?

Cemal Can ve Aleyna Tilki tarafından yapılan bir gençlik dizisi olan İşte Bu Benim Masalım dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Okulda geçen dizide en çok popüler olan oyuncuların başında gelen Sude Oduncu'nun kim olduğu izleyiciler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Sude Oduncu Kimdir?

Hülya Sağlam ajansına bağlı olarak çalışan bir oyuncu olan Sude Oduncu, ilk oyuncu deneyiminitarafından yayınlanacak olan İşte Bu Benim Masalım dizisinde yaşayacak. Kendisi lise son sınıfa giden bir kız öğrenciyi canlandıracaktır.

Hala üniversite öğrencisi olan genç oyuncu adayı, geleceğini oyunculuk üzerine inşa etmek istemektedir. Kendisi oldukça güzel ve başarılı bir oyuncu adayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Instagram'da oldukça aktif olan oyuncunun resmi Instagram adresi @sudeodu olarak karşımıza çıkıyor.