İşte Bu Benim Masalım hangi lisede çekiliyor?

İşte Bu Benim Masalım dizisi Exxen'de 1 Ocak'ta seyircilerle buluşacak. İşte Bu Benim Masalım dizisinin çekim yapıldığı okul merak konusu oldu. Fatma refet Angın Lisesi'nin ismi dizi çekimlerinde görülürken geröekte böyle bir lisesnin varlığı soru işareti oluşturdu.

Aleyna Tilki'nin hem gerçek hem hayali yaşamını konu alan dizi Bu Benim Masalım dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Diziye konu olan Fatma refet Angın Lisesi ne yazıkki gerçek hayatta olmayan bir lise olduğu anlaşıldı. İstanbul'da böyle lise yok.

İşte Bu Benim Masalım nerede çekiliyor?

İşte Bu Benim Masalım dizisi İstanbul'da henüz ismi paylaşılmayan özel bir lisede çekimleri yapılıyor. Ayrıca seyirciler de bu özel lisenin çekim yerine giremiyor.