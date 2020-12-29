İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

İşte Bu Benim Masalım dizisinin çekildiği yer neresi? Fatma Refet Angın Lisesi nerededir?

Exxen’de yayınlanacak olan yeni dizi “İşte Bu Benim Masalım” yayın hayatına başlamadan fragmanları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin nerede çekildiği ve hangi okulu kullanacakları oldukça merak edildi. Genç yaş kitlesine hitap eden dizi ne zaman başlayacak?

29 Aralık 2020 Salı 14:36
İşte Bu Benim Masalım dizisinin çekildiği yer neresi? Fatma Refet Angın Lisesi nerededir?
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın almış olduğu yeni dijital yayın platformu olan “EXXEN” yayınlanacak dizilerinin tanıtım fragmanlarını vermeye başladı. Diziler arasında en çok merak edilen ise isimlerini çok duyduğumuz ünlü popçu Aleyna Tilki ve Survivor yarışmasıyla tanıdığımız kendini Türk halkına sevdiren Cemal Can Cansevendir. “İşte Bu Benim Masalım” dizisinin başrol oyuncuları Aleyna ve Cemal Can’ın olması ise büyük yankı uyandırdı. Liseli gençlerin hayatını anlatan dizide Aleyna Tilki’nin gerçek hayatına andırmaktadır.

Dizi İstanbul’un belirli semtlerinde çekilmektedir. Dizide anlatılan meşhur Fatma Refet Angın Lisesi gerçek hayatta bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 29.12.2020 14:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenIşte Bu Benim MasalımAleyna Tilki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

İşte Bu Benim Masalım dizisinin çekildiği yer neresi? Fatma Refet Angın Lisesi nerededir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 29 Aralık 2020 Salı canlı maç yayın saatleri
Ederlezi şarkısı hangi dil, nerenin şarkısı? Ederlezi hikayesi ve sözleri
Aşk dolu sözler ve Sevgi ile ilgili sözler 2021
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Kanal D 31 Aralık yılbaşı yayın akışı
Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
A101 7 Ocak 2021 Perşembe indirimli ürünler broşürü
Yanak estetiği ameliyat fiyatları 2020 Bişektomi ameliyatı
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Meteor yağmuru ne zaman olacak? Geminid göktaşı meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşecek? 2020 ve 2021 Göktaşı olayları listesi
Ramo Çilingir kimdir? Gerçek adı nedir?
Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2019 2020 ara transfer dönemi tarihleri
10 Bin TL temel ihtiyaç kredisi İntenetten veya sms ile kredi başvurusu
Lohusalık dönemi neden yaşanır ve ne kadar sürer? Lohusalık nedir?
İhaleye katılım için SGK borç sınırı ne kadardır (2020)?
E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme
Exxen Şeref Bey 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Netflix Party ile arkadaşlarınızla aynı anda film izleyip sohbet edin
MIUI 12.5 özellikleri ve güncellemeyi alacak Xiaomi modelleri
En iyi 6 drone multikopter hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.