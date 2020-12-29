İşte Bu Benim Masalım dizisinin çekildiği yer neresi? Fatma Refet Angın Lisesi nerededir?

Acun Ilıcalı’nın almış olduğu yeni dijital yayın platformu olan “” yayınlanacak dizilerinin tanıtım fragmanlarını vermeye başladı. Diziler arasında en çok merak edilen ise isimlerini çok duyduğumuz ünlü popçuve Survivor yarışmasıyla tanıdığımız kendini Türk halkına sevdiren Cemal Can Cansevendir. “İşte Bu Benim Masalım” dizisinin başrol oyuncuları Aleyna ve Cemal Can’ın olması ise büyük yankı uyandırdı. Liseli gençlerin hayatını anlatan dizide Aleyna Tilki’nin gerçek hayatına andırmaktadır.

Dizi İstanbul’un belirli semtlerinde çekilmektedir. Dizide anlatılan meşhur Fatma Refet Angın Lisesi gerçek hayatta bulunmamaktadır.