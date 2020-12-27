İşte Bu Benim Masalım 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Acun Ilıcalı’nın almış olduğu yeni dijital yayın platformu EXXEN şaşırtmaya devam ediyor. 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan dizi başlamadan dizileri ve programları oldukça merak uyandırdı. Bu sefer ki dizisi ise “İşte Bu Benim Masalım” olarak karşımıza çıkmakta. Başrollerinde ise günümüzün ünlü popçularından Aleyna Tilki ve Survivor yarışmasından birinci olan adını katıldığı yarışmadan sonra daha çok duyduğumuz Cemal Can Canseven. Dizide Aleyna Tilki’nin kardeşi de oynayacak.

“İşte Bu Benim Masalım” dizisinin konusu

Aleyna Tilki’nin oynayacağı karakter gerçek hayatla benzerlik göstermektedir. Müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan liseli bir genç kızı oynamaktadır. Cemal Can ise okulunda ki arkadaşıdır.







https://youtu.be/OmEIMxlkf_k