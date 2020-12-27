İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

İşte Bu Benim Masalım 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in birlikte oynadığı dizinin ilk fragmanı yayımlandı! EXXEN’de yayınlanacak olan “İşte Bu Benim Masalım” dizisinin başrol oyuncularından Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in buluştuğu dizi ilk tanıtım filminin yayımlanması ile birlikte büyük ses getirdi.

27 Aralık 2020 Pazar 22:05
İşte Bu Benim Masalım 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın almış olduğu yeni dijital yayın platformu EXXEN şaşırtmaya devam ediyor. 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan dizi başlamadan dizileri ve programları oldukça merak uyandırdı. Bu sefer ki dizisi ise “İşte Bu Benim Masalım” olarak karşımıza çıkmakta. Başrollerinde ise günümüzün ünlü popçularından Aleyna Tilki ve Survivor yarışmasından birinci olan adını katıldığı yarışmadan sonra daha çok duyduğumuz Cemal Can Canseven. Dizide Aleyna Tilki’nin kardeşi de oynayacak.

“İşte Bu Benim Masalım” dizisinin konusu

Aleyna Tilki’nin oynayacağı karakter gerçek hayatla benzerlik göstermektedir. Müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan liseli bir genç kızı oynamaktadır. Cemal Can ise okulunda ki arkadaşıdır.



 

 


https://youtu.be/OmEIMxlkf_k


Son Güncelleme: 27.12.2020 22:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıAleyna TilkiCemal Can Canseven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu

Popüler Haberler

İşte Bu Benim Masalım 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
MasterChef Aşçılıkta kaşık atma nedir, ne demektir?
Kefaret dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
MEB EBA TV 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders var mı?
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakteri kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Akrep dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
27 Aralık 2020 Pazar Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu ne?
Vergi borcu yapılandırma müjdesi geldi! Başvuru için ne yapmak lazım?
Masterchef yeni yarışmacı Yekaterina Sungur kimdir? Masterchef yeni oyuncusu hakkında bilgiler
Kripto para piyasası yükseliş eğiliminde devam! En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler
Engin Günaydın 10 Bin Adım isimli dizisi ile Gain platformunda
Bursluluk parası ne zaman yatar, ayın kaçında hesaplarda olur? 2021 Bursluluk parası ne kadar?
Arıza Seda Kimdir? Eda Dunisa Şölenci Yaşı, Boyu, Sevgilisi
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler indirimde bu hafta neler var?
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte’yi kim canlandırıyor? Hasan Kaçan'ın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.