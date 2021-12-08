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İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu

Aşk, komedi ve dramayı birarada sevenler için ideal bir yapım olan İşte Böyle Bir Kız filmi 1999 yılı yapımlı olsa da film halen ilk günki gibi izleniyor. Peki, aradan geçen bunca yıla rağmen halen izlenmeyi başaran İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir? Cevabı haberiimzde...

08 Aralık 2021 Çarşamba 15:24
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
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Kalifoniya'da yer alan William Henry Harrison Lise'sinde eğitim gören öğrenciler, bahar tatilinin sona ermesinin üzüntüsünü yaşamaktadır. Günler boyu devam eden geziler, eğlenceler ve partiler sonrasında yoğun geçecek olan akademik takvim başlayacaktır. Okuldaki en popüler, yakışıklı çocuk olan Zack karakteriyse haftalar boyu görmediği güzel kız arkadaşı ile görüşme hayalleri kuruyor olsa da Taylor, Zack karakterini aldattığını ve onunla ayrılmak istediğini belirtir. Bu tabiki de Zack'i derinden sarsacak bir darbe olacak.

Zack karakteri dostları ile beraber bu büyük yıkımın üstünden gelmeye çalışmanın yanı sıra bir taraftan da sınıftaki en iyi not ortalamasına sahip olmak içik çabalıyor. Kısa süre sonra mezuniyeti olacağı için derslerinin iyi olması gerekmektedir. Ancak Taylor karakteriyle yaşamış olduğu bu kötü gelişmeyi bir türlü aklından çıkaramamaktadır. Sene sonunda yapılacak eşli balo yarışmasına birlikte katılamayacaklarına üzülmesinin dışında bundan sonra sevilmeyeceğini ve mutlu olamayacağını düşünmektedir.

İşte Böyle Bir Kız filminin yorumu 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zack karakteri arkadaşlarının gazlaması ile yıl sonu balosuna muhakkak birisi ile gideceğini söylemektedir. Hatta bu kızın hem sınıfta hem de okulda en çok hor görülen ve sevilmeyen kızı olacak gibi duruyor. Öyle ki bu kız küçük kardeşi uyansın diye meyve suyuna tükürme numarası yapan bir genç kız. Uzun süre devam eden ikna çabaları ve saatlerce süren güzelleştirme çabalarının sonucunda Zack ile Laney bir şekilde bir bütün olmayı başarır. 

Hikayenin herkese tanıdık gelmesi çok normal. Aylar öncesinde İşte Böyle Bir Oğlanın çıkış hikayesine ön ayak olan İşte Böyle Bir Kız, 1999 senesinin en iy gençlik, dram ve eğlence yapımları arasında yer alıyor. Böylelikle geçen ay yayımlanmış olan filmde yer alan TikTok fenomeni genç oyuncunun sosyal medya bazlı kurgusunun yerine daha temel ve basit kurguları olduğunu görüyoruz. Filmin hikayesi, çok soru sorulmasını gerektirmeyen, yalnızca gençlik ile eğlence odaklı kurulmuş olan ortalama bir hikaye. Şans vererek izleyebilirsiniz.

İşte Böyle Bir Kız filminin IMBD puanı ise 10 üzerinder 5,9'tur.

İşte Böyle Bir Kız filmi oyuncu kadrosu

- Freddie Prinze Jr. – Zack Siler karakteri

- Rachael Leigh Cook – Laney Boggs karakteri

- Matthew Lillard – Brock Hudson karakteri

- Paul Walker – Dean Sampson karakteri

- Jodi Lyn O’Keefe – Taylor Vaughan karakteri

- Kevin Pollak – Wayne Boggs karakteri

- Anna Paquin – Mackenzie Siler karakteri

İşte Böyle Bir Kız filmi fragmanı



Son Güncelleme: 08.12.2021 15:24
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