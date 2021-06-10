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İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?

Exxen yayın platformu 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başladı. Exxen'de yayınlanan İşte Benim Masalım dizisi büyük ilgi görüyor. İşte Benim Masalım dizisinde Elit karakteri oldukça dikkat çekmektedir. İşte Benim Masalım dizisinde Elit karakterini canlandıran Merve Sevin kimdir? Bu haberimizde Merve Sevin ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Merve Sevin'in hayatı...

10 Haziran 2021 Perşembe 02:26
İşte Benim Masalım Elit karakteri ( Merve Sevin ) kimdir?
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Exxen’de yayınlanan İşte Benim Masalım isimli dizide Elit karakterini canlandıran Merve Sevin, daha önce İşte Benim Stilim programıyla popüler olmuştu.  İşte Benim Masalım dizisinde Elit karakteri oldukça dikkat çekmektedir.  Dizi 2021 yılında yayınlanmaya başladı.Peki ,Merve Sevin kimdir?

Merve Sevin

Merve Sevin, 9 Ekim 1996 tarihinde İzmir’de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde yaptı. Merve Sevin, İşte Benim Stilim isimli programda ün kazanmıştır. Daha sonra Adını Sen Koy dizisinde Defne karakterini canlandırdı. Merve Sevin aslen Artvinlidir. Sevin, 1,73 boyunda ve 57 kilodur. Şu anda Anıl Çelik ile sevgili olduğu bilinmektedir. Merve Sevin terazi burcudur. 


Son Güncelleme: 10.06.2021 02:26
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