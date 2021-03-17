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İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?

Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi bitti mi? Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi final mi yaptı? Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi ne zaman final yapacak? Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi izleyicileri dizinin final yapıp yapmadığıyla beraber ne zaman final yapacağını merakla araştırıyorlar.

17 Mart 2021 Çarşamba 23:32
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
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Exxen intenet dizi platformunda yayınlanan başrollerinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in bulunduğu İşte Bu Benim Masalım adlı dizinin izleyicileri dizinin final yapıp yapmadığını merakla araştırıyorlar.

Exxen’in büyük yankı uyandıran dizisi İşte Bu Benim Masalım adlı dizisinin final yapacağı tarih açıklandı. İşte Bu Benim Masalım adlı dizi adından oldukça söz ettirmişti. Fakat dizinin uzatılmadan final yapma kararı verildi. Acun Ilıcalı tarafından yeni projesi olan Exxen’e özel olarak çekimlerine başlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi için platformdan ayrılma kararı verildi. Ünlü pop sanatçısı Aleyna Tilki’nin ilk dizisi olan İşte Bu Benim Masalım dizisinin çekimlerine önümüzdeki hafta devam edilmeyecek. 8 bölümlük bir proje olarak dizinin çekimlerine başlanmıştı.

Aleyna Tilki diziden 2 milyon TL aldı!

İşte Bu Benim Masalım adlı dizinin başrolü olarak rol alan Aleyna Tilki dizinin 8 bölümü için 2 milyon TL ücret aldı.

İşte Bu Benim Masalım dizisinin konusu nedir?

İşte Bu Benim Masalım adlı dizi, star olma hayali olan genç bir kızın hayatını konu ediniyor. En büyük tutkusu şarkı söylemek olan bu genç kız, her ne kadar şarkı söylemeyi sevse de sahneye çıkmaktan bir o kadar çekiniyor ve utanıyor. Fakat yakın arkadaşı onun bu korkusunu yenmesi için ona yardımcı oluyor.

İşte Bu Benim Masalım dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Exxen’in gençlik dizisi olan İşte Bu Benim Masalım adlı dizide yer alan oyuncular ise;

  • Aleyna Tilki,
  • Cemal Can Canseven
  • Hasan Denizyaran
  • Merve Sevin
  • Göksun Büyükkahraman
  • Faruk Aran


Son Güncelleme: 17.03.2021 23:32
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