İştar Gökseven kimdir?

İştar Gökseven 22 Ekim 1961 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Çocukluk ve gençlik zamanları Ankara’da geçmiştir. Ankara Koleji’nden mezun olan Gökseven, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Eğitimin ardından tiyatro çalışmalarına başlamıştır.

İştar Gökseven, oyunculuğu ile kendisinden söz ettirmektedir. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Ölümsüzler isimli oyunla yaşamıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi ve filmlerde de yerini almıştır.

İştar Gökseven, 1.78 boyunda ve 72 kilodur. Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram kullanıcı adı @istargokseven’dir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinir. 1985 tarihinden beri aktif olarak oyunculuğa devam eden Gökseven’in rol aldığı tiyatro oyunları şu şekildedir;

Bay Hiç

Şerefe 20. Yüzyıl

Ay Işığında Şamata

Vahşet Tanrısı

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Çayhane

Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş

İştar Gökseven dizi ve film çalışmalarında da rol almıştır. İştar Gökseven’in rol aldığı yapımlar ;