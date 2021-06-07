İştar Gökseven kimdir?

İştar Gökseven 22 Ekim 1961 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Çocukluk ve gençlik zamanları Ankara’da geçmiştir. Ankara Koleji’nden mezun olan Gökseven, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Eğitimin ardından tiyatro çalışmalarına başlamıştır.
İştar Gökseven, oyunculuğu ile kendisinden söz ettirmektedir. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Ölümsüzler isimli oyunla yaşamıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi ve filmlerde de yerini almıştır.
- Bay Hiç
- Şerefe 20. Yüzyıl
- Ay Işığında Şamata
- Vahşet Tanrısı
- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
- Çayhane
- Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş
İştar Gökseven dizi ve film çalışmalarında da rol almıştır. İştar Gökseven’in rol aldığı yapımlar ;
- Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
- Bir Erkeğin Anatomisi
- Deli Saraylı
- Gece 11:45
- İkimizin Yerine
- Yahşi Batı
- Babil
- Leyla ile Mecnun
Son Güncelleme: 07.06.2021 19:29