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İştar Gökseven kimdir?

İştar Gökseven, tiyatroyla özdeşleşmiş insanlardan biridir. İştar Gökseven, Türkiye'nin en iyi tiyatro,dizi ve film sanatçıları arasında yerini almaktadır. Bu zamana kadar birçok yapımda rol almıştır. İnsanlar İştar Gökseven'in kim olduğunu merak etmektedir. İştar Gökseven kimdir? Bu haberimizde usta oyuncu İştar Gökseven hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte İştar Gökseven'in hayatı...

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:29
İştar Gökseven kimdir?
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İştar Gökseven 22 Ekim 1961 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Çocukluk ve gençlik zamanları Ankara’da geçmiştir. Ankara Koleji’nden mezun olan Gökseven, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Eğitimin ardından tiyatro çalışmalarına başlamıştır.

İştar Gökseven, oyunculuğu ile kendisinden söz ettirmektedir. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Ölümsüzler isimli oyunla yaşamıştır. Tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi ve filmlerde de yerini almıştır.

İştar Gökseven, 1.78 boyunda ve 72 kilodur. Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaktadır. Instagram kullanıcı adı @istargokseven’dir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinir. 1985 tarihinden beri aktif olarak oyunculuğa devam eden Gökseven’in rol aldığı tiyatro oyunları şu şekildedir;

  • Bay Hiç
  • Şerefe 20. Yüzyıl
  • Ay Işığında Şamata
  • Vahşet Tanrısı
  • Saatleri Ayarlama Enstitüsü
  • Çayhane
  • Yaşamak Denen Bu Zahmetli İş

İştar Gökseven dizi ve film çalışmalarında da  rol almıştır. İştar Gökseven’in rol aldığı yapımlar ;

  • Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
  • Bir Erkeğin Anatomisi
  • Deli Saraylı
  • Gece 11:45
  • İkimizin Yerine
  • Yahşi Batı
  • Babil
  • Leyla ile Mecnun

Son Güncelleme: 07.06.2021 19:29
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