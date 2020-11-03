İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak

Son günlerde yayınlanan Çalar Saat programının bölümlerinde İsmail Küçükkaya’nın yer almıyor oluşu izleyenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar İsmail Küçükkaya neden programa gelmiyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İsmail Küçükkaya’nın programa gelmeme nedeni Korona virüs testinin pozitif çıkması olduğu öğrenildi.

Yalnıza İsmail Küçükkaya değil, onunla çalışan ekibin de karantinaya alındığı Küçükkaya’nın karantinaya alındığı süreç boyunca yerine İlker Karagöz’ün programı yürüteceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.