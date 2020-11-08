İsmail Küçükkaya ne zaman ekranlara dönecek?

Koronavirüs testi pozitif çıkan İsmail Küçükkaya sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Evde tedavimin son günü. Zorunlu izolasyonum da bugün bitiyor. Genel durumum iyi. Hafif öksürük ve hafif halsizlik dışında semptom/belirti yok. Ateş, nefes darlığı gibi sorunlar yaşamıyorum.

Doktorlarım bir hafta daha istirahat önerdi. İşim; erken uyanmaya ve yoğun efora dayalı olduğu için gücümü tamamen toparlamamı istiyorlar. 16 Kasım Pazartesi sabahı görüşene dek esen kalın; sağlıkla kalın."

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