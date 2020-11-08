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İsmail Küçükkaya ne zaman ekranlara dönecek?

Fox TV ekranlarında sunuculuk yapan İsmail Küçükkaya neden ekranlarda olmadığına dair açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama nedir? Ünlü gazeteci ne zaman ekranlarda olacak?

08 Kasım 2020 Pazar 21:53
İsmail Küçükkaya ne zaman ekranlara dönecek?
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Koronavirüs testi pozitif çıkan İsmail Küçükkaya sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.


Küçükkaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Evde tedavimin son günü. Zorunlu izolasyonum da bugün bitiyor. Genel durumum iyi. Hafif öksürük ve hafif halsizlik dışında semptom/belirti yok. Ateş, nefes darlığı gibi sorunlar yaşamıyorum.

Doktorlarım bir hafta daha istirahat önerdi. İşim; erken uyanmaya ve yoğun efora dayalı olduğu için gücümü tamamen toparlamamı istiyorlar. 16 Kasım Pazartesi sabahı görüşene dek esen kalın; sağlıkla kalın."


https://www.instagram.com/p/CHUXFUInxCU/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


Son Güncelleme: 08.11.2020 21:53
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Anahtar Kelimeler:
İsmail KüçükkayaCovid-19
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