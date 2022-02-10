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İsmail Hacıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?

İsmail Hacıoğlu kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Evli mi? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. İsmail Hacıoğlu’nun hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 20:10
İsmail Hacıoğlu kimdir, nerede doğmuştur? İsmail Hacıoğlu evli mi? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında?
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İsmail Hacıoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? İsmail Hacıoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

İsmail Hacıoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. İsmail Hacıoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

30 Kasım 1985 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelen İsmail Hacıoğlu, 2015 Ocak ayında evli olduğu Vildan Atasever’le evlilik hayatını sonlandırmıştır. Türk sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hacıoğlu, ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak oyunculuk kariyerine adım atmış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

06 Şubat 2016 yılında İstanbul Sait Halim Paşa Yalısında Duygu Kurmaki ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Yemin adında bir kız çocuğu vardır.

İsmail Hacıoğlu aslen Bulgaristanlıdır, babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakabıyla bilinen Mehmet Hacıoğlu’dur.

İsmail Hacıoğlu’nun rol aldığı dizi ve filmler

Sonsuz Bir An, Meryem, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Sonsuz, Çakal, Bana Şans Dile, Karşılaşma, Anlat İstanbul, Sınav, Kabadayı, Hoşçakal Güzin, Vali, Gökten 3 Elma Düştü, Başka Semtin Çocukları.

 

 



Son Güncelleme: 10.02.2022 20:10
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