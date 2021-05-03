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İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan konuştu mu, ne konuştu? İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan İsmail Balaban, yarışmadayken nişanlısı Gamze Atakan tarafından terk edilmişti. İzleyiciler İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan ne konuştu, İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan’dan ayrıldı mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10
İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan konuştu mu, ne konuştu? İsmail Balaban nişanlısından ayrıldı mı?
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Geçtiğimiz günlerde Survivor 2021 Yarışması’nda ilginç bir olay yaşanmıştı. Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan ve yarışmada gayet başarılı bir performans sergileyen ünlü yağlı güreşçi İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan tarafından terk edilmişti. Son bölümde İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile konuştu. İzleyiciler İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan ne konuştu, İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan’dan ayrıldı mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Survivor 2021 yarışmacılarından biri olan İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde annesiyle görüşmüştü. Yaptıkları telefon görüşmesinde İsmail Balaban’ın annesi, İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan’ın kendisinden ayrıldığını söylemişti. İsmail’in annesi telefonda Gamze Atakan’ın çok değiştiğini, kendisinin ölümlerden döndüğünü, Gamze Atakan’ın beklediği gibi bir kız olmadığını söyledi.

Bu görüşmenin ardından İsmail Balaban Türkiye’nin gündeminde birinci sıraya oturmuştu. Özellikle survivor 2021 takipçileri İsmail Balaban’ın bu konuda ne yapacağını çok merak ediyordu. Sonunda beklenen görüşme gerçekleşti. Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan telefonda görüştü.

İsmail Balaban İle Gamze Atakan Telefonda Görüştü

İsmail Balaban ile telefon görüşmesi yapan nişanlısı Gamze Atakan, nişanlısı İsmail’e İstanbul’da bulunduğu tarihten itibaren görünmelerinde büyük problemler oluştuğunu, bu olayın ardından neler olduğunu anlamadığını, nişanlı olduğumuz için mesajlaşmamızın doğru olmadığını, annenin etrafında olan kişilerin onu dolduruşa getirdiğini ifade etti. Sözlerini sürdüren Gamze Atakan, İsmail’in yarışmada başarılı olacağını, şu an için kimseyi kötülemek istemediğini ve İsmail dönünce konuşulacak şeyler olduğunu, İsmail’in bunları kafasına takmaması gerektiğini ve düşündüğü gibi bir durumun olmadığını, İsmail’in annesinin nişan atıyor şeklinde açıklama yaptığını ve onu kimin dolduruşa getirdiğini bilmediğini söyledi.

O Survivor 2021 yarışmacısı İsmail Balaban ise annesinin durup dururken öyle sözler söyleyecek biri olmadığını söyledi. İsmail Balaban, konuyu net bir şekilde öğrenmek için annesi ile detaylı bir şekilde görüşeceğimi ifade etti. Gamze Atakan ise kendisinin bıraktığı kişi olduğunu, dört ay boyunca her zaman evinde olduğunu ve İsmail’i takip ettiğini, yarışmada yemek yemeyince kendisinin de yemek yemediğini, nişanlısı ile yatıp kalktığını, nişanlısının kafasına takacağı bir mesele olmadığını ve onu çok sevdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde İsmail Balaban’ın annesi tarafından telefonda yaptığı açıklamalar başarılı yarışmacı İsmail Balaban’ın moralini çok bozmuş tu. Aynı zamanda bu konu Türkiye gündeminde birinci sıraya oturmuştu. Türkiye genelinde bir çok insan İsmail Balaban’ın yaşadığı bu acı olayı konuşmaya başlamıştı. Ancak İsmail Balaban ile nişanlısı Gamze Atakan arasında yapılan bu görüşme sonrasında ortada bir yanlış anlaşılma olduğu anlaşılıyor. Konunun detayları ile ilgili İsmail Balaban kendi annesi ile özel bir görüşme yapacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
Gamze AtakanIsmail Balaban
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