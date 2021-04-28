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İsmail Balaban sevgilisi Gamze Atakan kimdir, instagram hesabı nedir?

Survivor 2021 yarışmasında iletişim oyunu ödülünde İsmail Balaban'ın annesiyle telefon konuşması gündem oldu. İsmail Balaban'ın annesinin, nişanlısı hakkında kullandığı sözler sonrasında İsmail Balaban'ın nişanlısı araştırılmaya. Peki İsmail Balaban'ın sevgilisi Gamze Atakan kimdir, instagram hesabı nedir sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 01:25
İsmail Balaban sevgilisi Gamze Atakan kimdir, instagram hesabı nedir?
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Survivor 2021 yarışmasında 27 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. İletişim ödülünde İsmail Balaban'ın annesinin söyledikleri gündem oldu. İsmail Balaban, nişanlısıyla ilgili annesinin söylediği sözlerle şok oldu.

İsmail Balaban’ın annesi neler söyledi?

Survivor yarışması 79. Bölümü ile yayınlanırken  Ünlüler takımından İsmail Balaban iletişim ödülünde annesi ile konuşan yağlı güreşçi, annesinin söyledikleri üzerine gözyaşlarını tutamadı. Konuşmanın ardından dışarı çıkmak için izin isteyen Balaban, endişe içerisinde ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. İsmail Balaban, annesiyle konuşmasının sonrasında röportaj verirken burada, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum."  İfadelerini kullandı.

İsmail Balaban’ın annesi şu ifadeleri kullandı : "Anneciğim iyi olmaya çalışıyorum, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil artık. Onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Bana neler yaşatılar sen gitikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. Dört aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et”.

İsmail Balaban konuşmanın ardından verdiği röportajda: "Annemin konuşmalarından ben böyle hiçbir şey beklemiyordum. Annem gerçekten melek gibi birisidir. Kolay kolay kimseye sitem etmez. O kadar büyük bir şey olmuş ki annem dört aydır çok kötü durumdayım diyor. Yalnızca yaşanılanları merak ediyorum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. İletişim ödülünü kazandığıma sevineyimmi üzüleyimmi bilmiyorum." Sözlerini söyledi.

İsmail Balaban’ın nişanlısı kim?

2020 senesinde İsmail Balaban ile nişanlanan Gamze Atakan, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Mühendisi bölümünden mezun olmuştur. Antalya’nın Finike ilçesine yaşayan Atakan çok iyi derece de İngilizce bilmektedir.

Gamze Atakan Instagram hesabı ne?

İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan’ın kullandığı Instagram hesabı, @gmzemss’dir ve 524 takipçi sayısına sahiptir.




Son Güncelleme: 28.04.2021 01:25
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Anahtar Kelimeler:
Ismail Balaban NişanlısıIsmail Balaban SevgilisiGamze AtakanGamze Atakan Instagram Hesabı
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